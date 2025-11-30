La calma dominguera de Plottier se quebró pasadas las 14 cuando un comerciante de la zona se topó con una escena inquietante en la plazoleta ubicada sobre las calles Battilana y Santa Cruz: el cuerpo inmóvil de un hombre tendido en el suelo. Minutos después, patrulleros y personal de Criminalística rodearon el lugar y precintaron el sector, mientras los vecinos, sorprendidos, seguían de lejos la llegada de los investigadores.

El hallazgo ocurrió poco después de las 14, en un espacio verde habitualmente tranquilo, donde casi no había movimiento debido a la tormenta que había azotado la ciudad durante la madrugada. La Policía trabajó durante varias horas intentando reconstruir qué pasó en ese lapso en el que nadie vio nada.

El comisario Rubén Pinchulef, a cargo del procedimiento, confirmó que el hombre era conocido por las fuerzas de seguridad y por el hospital local: tenía 31 años y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad, marcada por el alcoholismo, problemas psiquiátricos e ingresos frecuentes a la guardia. Incluso, según señaló, había sido internado el sábado tras una caída y había recibido el alta horas más tarde.

Aun sin un parte oficial sobre la causa de muerte, los primeros indicios no mostraron signos de violencia ni intervención de terceros. Los peritos detectaron que el hombre habría caído con fuerza y quedó con el cuello inclinado hacia abajo, una posición que podría haberle impedido reincorporarse. Para los investigadores, no se descarta la posibilidad de que haya sufrido asfixia posicional.

En el lugar, los efectivos también reunieron testimonios de vecinos que lo habían visto en los últimos días. Uno de ellos contó que el sábado le había entregado pan y pollo para que comiera.

Personal de la Policía Científica relevó la escena, tomó fotografías, recogió elementos y trasladó el cuerpo para nuevas pericias. Paralelamente, se notificó a los familiares del hombre, oriundos de la ciudad, quienes fueron informados de lo sucedido una vez descartada la presencia de violencia externa.

Con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la investigación seguirá en las próximas horas con una autopsia que buscará confirmar la mecánica de la caída y la causa precisa del fallecimiento. Aunque todo apunta a un accidente, las autoridades mantienen reserva hasta completar las diligencias.

El episodio dejó una pregunta flotando en el barrio: ¿qué ocurrió realmente en las horas previas a la muerte del hombre hallado en la plazoleta?