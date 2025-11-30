La húngara Panna Udvardy (27 años) y 107ª del ranking mundial, conquistó el título del IEB+ Argentina Open de tenis femenino por segunda vez en su carrera, luego de ganarle a la estadounidense Varvara Lepchenko (157°) por 6-3 y 7-5.

La lluvia en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires complicó los planes de la organización, pero se terminó viviendo un entretenido partido.

Este es el segundo título que Udvardy consigue en Argentina, sobre polvo de ladrillo. El anterior había sido en el 2022 sobre estas mismas canchas.

El partido final inició, luego pasó a estar interrumpido por lluvia durante largas horas, y cuando volvieron al court tuvieron que regresar a vestuarios por las inclemencias del tiempo. Costó entrara en ritmo de partido.

Udvardy se quedó con el trofeo del Argentina Open.

Con esta victoria, la bicampeona en Argentina volverá a figurar entre las mejores 100 del mundo, muy importante de cara a la participación en los torneos grandes para el 2026, la temporada que se viene ya desde enero, luego de un período corto de vacaciones y pretemporada.