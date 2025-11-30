La madrugada neuquina estuvo marcada por un evento meteorológico excepcional: 50 milímetros de agua cayeron entre el sábado y la mañana del domingo, con un pico de 35 milímetros entre las 3.30 y las 5, según la estación de Defensa Civil. Sin embargo, lejos del panorama de caos que solía acompañar lluvias de este volumen, el drenaje urbano respondió con solvencia.

“Fue muchísima agua en muy poco tiempo, pero la ciudad funcionó muy bien”, explicó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien destacó que sectores históricamente conflictivos “esco­rrie­ron con rapidez”. En el bajo, por ejemplo, calles como Chubut, Santa Cruz o Perito Moreno estaban libres de agua a las 6 de la mañana, algo impensado en temporadas anteriores.

Obras silenciosas que empiezan a notarse

Baggio atribuyó el desempeño al extenso plan de pluviales ejecutado durante la gestión del intendente Mariano Gaido, que ya suma casi 300 kilómetros de infraestructura subterránea.

“No se ven, pero empiezan a mostrar resultados concretos”, afirmó el funcionario, contrastando con lo ocurrido en 2021, cuando 70 milímetros en tres días dejaron a la ciudad colapsada. “Hoy fueron 50 en doce horas y no tuvimos daños significativos”.

Puntos críticos y el factor basura

Aunque el escurrimiento general fue eficiente, hubo sectores con acumulaciones momentáneas. “Es natural que si una rejilla está tapada por basura se junte agua”, señaló Baggio, remarcando que el mal descarte de residuos sigue generando problemas evitables. También se registraron demoras en zonas donde hay obras viales en ejecución.

Hacia el mediodía, la ciudad ya estaba prácticamente drenada.

Un operativo activado antes del amanecer

Con alerta previa, el municipio puso en marcha un operativo a las 3 de la madrugada:

80 a 90 trabajadores en calle

Siete equipos operativos

Tareas coordinadas entre Defensa Civil, Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Mantenimiento Vial, Movilidad y Servicios al Ciudadano

El trabajo de limpieza preventiva en bocas de tormenta y el funcionamiento de los pozos de rebombeo del bajo —que derivan agua hacia el arroyo Durán— fue clave para evitar anegamientos en áreas de escasa pendiente.

Un balance que mira hacia adelante

“La ciudad está drenando cada vez mejor”, sintetizó Baggio. Y enumeró calles como 12 de Septiembre, Independencia o San Martín, históricas protagonistas de inundaciones, que esta vez no tuvieron complicaciones.

Para el municipio, el temporal dejó una conclusión clara: las obras hídricas ya muestran resultados y la planificación sostenida comienza a cambiar el mapa de riesgos urbanos.