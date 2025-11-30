La Selección Argentina recibirá este lunes a su similar de Cuba en el "Templo del Rock" el estadio de Obras Sanitarias de la Nación sobre avenida Libertador en el barrio de Núñez en la Capital Federal, por la segunda fecha de las ventanas rumbo al Mundial Qatar 2027 de Basquetbol. El encuentro comenzará a las 19 y tendrá transmisión de TyC Sports, DSports y la plataforma Courtside 1891, el streaming oficial FIBA.

Tras el triunfo en La Habana por 80 a 68 el jueves por la noche, el elenco albiceleste regresa al país para afrontar la segunda fecha de las ventanas clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo de Pablo Prigioni entrenó sábado por la tarde y el domingo en doble turno, afinando detalles para su reencuentro con el público argentino.

Campazzo y Deck están en Buenos Aires y si el entrenador lo considera tendrán más minutos que en La Habana

Argentina arriba con confianza tras vencer como visitante a Cuba por 80 a 68, en un partido donde se destacaron Gonzalo Corbalán (19 puntos y 7 rebotes) y Francisco Cáffaro (18 puntos y 10 rebotes). También fue el debut oficial de Mateo Díaz en la Mayor. El equipo mostró intensidad defensiva, dominio en la pintura y un cierre sólido pese a la reacción cubana en el último cuarto.

Este cruce marca el cierre de la primera doble fecha rumbo al Mundial de Qatar 2027. Con un triunfo en Cuba y la chance de ratificar en casa, Argentina busca iniciar con puntaje ideal su camino a la próxima Copa del Mundo.

Lo que viene después de Cuba

Tras el compromiso en Obras, los Clasificatorios continuarán en 2026 con cuatro partidos:

27/2 vs Uruguay (local)

2/3 vs Panamá (local)

2/7 vs Uruguay (visita)

5/7 vs Panamá (visita)