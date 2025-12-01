¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Diciembre
ASTROLOGÍA

El horóscopo de Jimena La Torre para la primera semana de diciembre

Jimena La Torre lanzó sus presagios y advertencias para cada uno de los signos del horóscopo.

Por Redacción

Lunes, 01 de diciembre de 2025
Tras un largo recorrido, el último mes del año comenzó su curso. Ante este momento determinante, Jimena La Torre decidió lanzar sus presagios y advertencias inspirados en el horóscopo.

Las predicciones de Jimena La Torre según el horóscopo

Aries: Diciembre te impulsa a reconstruir tu mundo desde un lugar más consciente y auténtico. Cerrás el año con claridad emocional, mayor seguridad interna y la sensación de que encontraste un amor o vínculo que te devuelve paz. El nuevo ciclo trae suerte en proyectos personales y decisiones importantes.

Tauro: El mes te invita a abrir la mente, explorar nuevas ideas y conectar con personas o culturas distintas. La vida se vuelve más profunda y significativa. Terminás diciembre rodeado de afecto verdadero, haciendo planes de viajes y soñando a largo plazo. Se afianza tu capacidad para construir bases sólidas para el año que llega.

Géminis: Diciembre te muestra cuánto creciste en tu mundo interno y en tu espiritualidad. Tenés fuerza para organizar tu vida, planificar nuevas metas y asumir compromisos afectivos más maduros. Cerrás el mes con mayor estabilidad emocional y la posibilidad real de una relación que te haga sentir acompañado.

Cáncer: Este mes te aporta seguridad emocional y un amor que se siente más honesto y equilibrado. Conectás con tu sensibilidad de un modo más maduro, entendiendo qué necesitás para estar bien. El clima general te empuja al trabajo en equipo, a aventurarte un poco más y a decidirte a avanzar sin miedo.

Leo: Llegás a diciembre con impulso creativo y ganas de concretar metas importantes. Cerrás proyectos, te organizás mejor y mirás el año siguiente con ambición renovada. También cosechás vínculos leales y afectos que supiste cuidar. Se abre un tiempo para construir algo grande con confianza y visión.

Virgo: El mes te trae oportunidades que parecían trabadas y logros que esperabas hace tiempo. Te reconocen, te valoran y recuperás motivación. En lo afectivo llega estabilidad, claridad y un amor más realista y comprometido. Cerrás diciembre con orgullo por lo construido y con metas altas para el año que sigue.

Libra: Diciembre se llena de encuentros, celebraciones y ganas de compartir con quienes querés. Organizás tu vida afectiva con mayor madurez y tomás decisiones valiosas. Aceptar ciertos cambios te abre oportunidades nuevas para el año por venir. Tu creatividad y tus ideas brillan más que nunca.

Escorpio: Terminás el año ordenando tu energía, organizando tu vida práctica y eligiendo vínculos más sanos. Te sentís más fuerte y con control de tus emociones. El mes trae estabilidad, claridad en tus decisiones y un cierre emocional mucho más tranquilo. Encarás el nuevo ciclo con proyectos firmes y mejor direccionados.

Sagitario: Diciembre te llena de entusiasmo, expansión y alegría. Cerrás capítulos importantes y te reencontrás con tu armonía interna. El amor se siente liviano y honesto, y te rodeás de personas que te hacen bien. El próximo año trae viajes, crecimiento y oportunidades para disfrutar más de la vida.

Capricornio: El mes te da fuerza, vitalidad y capacidad de renovación. Te enfocás en proyectos importantes y recuperás estabilidad personal. La vida afectiva se vuelve más profunda y sentís un amor que te acompaña de verdad. Cerrás el año con bases sólidas y con la sensación de estar construyendo algo significativo para tu futuro.

Acuario: Diciembre trae apoyo, conexiones valiosas y personas que te ayudan a avanzar. Recuperás fe, rearmás tu vida familiar y encontrás estructura donde antes había caos. Terminás el año con una visión más clara de tu destino y con ganas de guiar a otros desde tu experiencia.

Piscis: El mes te ayuda a hacer un balance sincero sobre lo vivido y a ordenar tu vida emocional y práctica. Los conflictos afectivos se suavizan con diálogo o escapadas románticas. Hacia fin de mes recuperás estabilidad, firmás acuerdos importantes y sentís que cerrás el año con justicia y coherencia. El próximo ciclo te encuentra más firme y seguro.

