Tras un largo recorrido, el último mes del año comenzó su curso. Ante este momento determinante, Jimena La Torre decidió lanzar sus presagios y advertencias inspirados en el horóscopo.
Las predicciones de Jimena La Torre según el horóscopo:
Aries: Diciembre te impulsa a reconstruir tu mundo desde un lugar más consciente y auténtico. Cerrás el año con claridad emocional, mayor seguridad interna y la sensación de que encontraste un amor o vínculo que te devuelve paz. El nuevo ciclo trae suerte en proyectos personales y decisiones importantes.
Tauro: El mes te invita a abrir la mente, explorar nuevas ideas y conectar con personas o culturas distintas. La vida se vuelve más profunda y significativa. Terminás diciembre rodeado de afecto verdadero, haciendo planes de viajes y soñando a largo plazo. Se afianza tu capacidad para construir bases sólidas para el año que llega.
Géminis: Diciembre te muestra cuánto creciste en tu mundo interno y en tu espiritualidad. Tenés fuerza para organizar tu vida, planificar nuevas metas y asumir compromisos afectivos más maduros. Cerrás el mes con mayor estabilidad emocional y la posibilidad real de una relación que te haga sentir acompañado.
Cáncer: Este mes te aporta seguridad emocional y un amor que se siente más honesto y equilibrado. Conectás con tu sensibilidad de un modo más maduro, entendiendo qué necesitás para estar bien. El clima general te empuja al trabajo en equipo, a aventurarte un poco más y a decidirte a avanzar sin miedo.
Leo: Llegás a diciembre con impulso creativo y ganas de concretar metas importantes. Cerrás proyectos, te organizás mejor y mirás el año siguiente con ambición renovada. También cosechás vínculos leales y afectos que supiste cuidar. Se abre un tiempo para construir algo grande con confianza y visión.
Virgo: El mes te trae oportunidades que parecían trabadas y logros que esperabas hace tiempo. Te reconocen, te valoran y recuperás motivación. En lo afectivo llega estabilidad, claridad y un amor más realista y comprometido. Cerrás diciembre con orgullo por lo construido y con metas altas para el año que sigue.
Libra: Diciembre se llena de encuentros, celebraciones y ganas de compartir con quienes querés. Organizás tu vida afectiva con mayor madurez y tomás decisiones valiosas. Aceptar ciertos cambios te abre oportunidades nuevas para el año por venir. Tu creatividad y tus ideas brillan más que nunca.
Escorpio: Terminás el año ordenando tu energía, organizando tu vida práctica y eligiendo vínculos más sanos. Te sentís más fuerte y con control de tus emociones. El mes trae estabilidad, claridad en tus decisiones y un cierre emocional mucho más tranquilo. Encarás el nuevo ciclo con proyectos firmes y mejor direccionados.
Sagitario: Diciembre te llena de entusiasmo, expansión y alegría. Cerrás capítulos importantes y te reencontrás con tu armonía interna. El amor se siente liviano y honesto, y te rodeás de personas que te hacen bien. El próximo año trae viajes, crecimiento y oportunidades para disfrutar más de la vida.
Capricornio: El mes te da fuerza, vitalidad y capacidad de renovación. Te enfocás en proyectos importantes y recuperás estabilidad personal. La vida afectiva se vuelve más profunda y sentís un amor que te acompaña de verdad. Cerrás el año con bases sólidas y con la sensación de estar construyendo algo significativo para tu futuro.
Acuario: Diciembre trae apoyo, conexiones valiosas y personas que te ayudan a avanzar. Recuperás fe, rearmás tu vida familiar y encontrás estructura donde antes había caos. Terminás el año con una visión más clara de tu destino y con ganas de guiar a otros desde tu experiencia.
Piscis: El mes te ayuda a hacer un balance sincero sobre lo vivido y a ordenar tu vida emocional y práctica. Los conflictos afectivos se suavizan con diálogo o escapadas románticas. Hacia fin de mes recuperás estabilidad, firmás acuerdos importantes y sentís que cerrás el año con justicia y coherencia. El próximo ciclo te encuentra más firme y seguro.