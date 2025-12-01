Un hombre de 34 años terminó herido en la cabeza después de intentar separar una violenta pelea entre dos chicas a la salida de los boliches en Cipolletti. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo en la Plaza San Martín y obligó a la intervención de varios móviles policiales, una ambulancia y personal del hospital Moguillansky, donde la víctima recibió puntos de sutura.

La escena empezó a desmadrarse sobre la vereda de calle España, donde un grupo de jóvenes -muchos visiblemente pasados de alcohol- se agolpaba después del cierre de los boliches. Allí, según testigos, una discusión entre dos chicas escaló en segundos hasta convertirse en una pelea a piñas, patadas y tirones de pelo, ante la mirada de decenas de personas que sólo atinaron a filmar.

En ese clima caótico, el hombre herido intentó calmarlas, pero alcanzó a dar dos pasos cuando alguien le descargó un golpe brutal en la cabeza, con un elemento que aún no fue identificado. El impacto lo desorientó y lo dejó con una herida profunda que empezó a sangrar de inmediato. A pesar del dolor, el hombre se mantuvo de pie, aunque completamente aturdido.

Mientras tanto, la pelea seguía descontrolada y obligó a los policías apostados en la zona a intervenir de inmediato. Incluso uno de los móviles ingresó en contramano por España para frenar la escalada de violencia que ya había superado cualquier límite. Los efectivos dispersaron al grupo como pudieron, en medio de insultos, empujones y jóvenes que apenas podían mantenerse en pie.

Minutos después, los agentes pidieron una ambulancia del Siarme para asistir al herido, que fue trasladado al hospital. Allí, según confirmó el director del centro de salud, ingresó con un corte en el cuero cabelludo que requirió puntos de sutura, y luego fue dado de alta. Sin embargo, y pese a la gravedad del golpe, la víctima se negó a brindar sus datos a la Policía para iniciar actuaciones.