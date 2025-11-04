La recta final del Torneo Clausura promete emociones fuertes. Con apenas dos fechas por jugar, la lucha por los playoffs, las copas y la permanencia está más encendida que nunca. A eso se le suma un condimento especial: el Superclásico entre Boca y River que se disputará este fin de semana en la Bombonera, en un momento clave para ambos.

Por el lado de la Zona B, cuatro equipos ya aseguraron su boleto a la próxima instancia: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez. El “Canalla” lidera con autoridad gracias a su regularidad; el “Malevo” es la gran revelación del certamen; el “Granate” se mantiene firme pese a las bajas, y el “Fortín” selló su clasificación con una racha positiva en el tramo final.

Detrás, la pelea está que arde. San Lorenzo, River, San Martín de San Juan y Talleres de Córdoba ocupan los lugares de acceso, aunque el “Santo” podría quedarse sin playoffs si termina involucrado en los puestos de descenso o repechaje por la tabla anual.

En la Zona A, nada está definido. Boca, Unión y Central Córdoba tienen un pie adentro, pero detrás de ellos aparece un pelotón de siete equipos separados por apenas tres puntos. Entre ellos, Racing, que hoy se queda afuera al ubicarse noveno, e Independiente, que aún mantiene la esperanza tras volver al triunfo hace dos fechas.

El duelo entre Boca y River podría marcar un antes y un después en esta definición. El equipo de Claudio Úbeda viene en levantada, mientras que el de Marcelo Gallardo atraviesa un momento de irregularidad que amenaza con complicar su clasificación y su continuidad en el cargo.

Así están los cruces provisorios de los playoffs si el torneo terminara hoy: