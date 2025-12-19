El fallo que todos esperaban y que nadie quería escuchar

Este viernes se conocieron finalmente las penas para los dos jóvenes responsables del asesinato del periodista Juan Caliani. A más de un año del crimen, la decisión judicial puso un punto formal al proceso penal, pero lejos estuvo de traer alivio.

El juez Dardo Bordón resolvió 9 años de prisión para uno de los jóvenes, y 6 años para el otro, ambas condenas de cumplimiento efectivo, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal. La notificación fue enviada de manera electrónica a las partes, en el último día del plazo legal.

“Ya conocemos el fallo”

La madre de Juan, Ana Mercado, confirmó que la familia recibió el contenido de la resolución antes de su publicación oficial.

“Las penas se envían por medios electrónicos, tuvimos un adelanto anoche tarde, va a ser publicado electrónicamente por la Oficina Judicial, pero ya conocemos el fallo”, detalló.

El documento confirmó lo que se esperaba tras el juicio de cesura:

“En el comunicado dice 9 y 6 años, es decir lo que pidió la fiscalía y que está muy cercano a lo que nosotros habíamos pedido”, mencionó.

Lo legal no siempre repara

En el entorno familiar dejaron en claro que el fallo se encuentra dentro de los márgenes que permite la ley penal juvenil, aunque eso no alcanza para calmar el dolor ni la bronca.

“Esto es en el contexto de la justicia de menores y es la cantidad de años que se puede pedir, con los antecedentes, y por fallos anteriores, por lo que, por más que a nosotros nos parezca insuficiente, está ajustado a la ley, la que debería ser seriamente analizada para nuestro gusto, dejando posturas extremas”, consideró Mercado.

La frase expone una discusión de fondo que atraviesa a toda la sociedad: el límite de las penas cuando los delitos son extremos y las víctimas irreparables.

La sensación que queda: impunidad

Ana Mercado fue contundente al describir el impacto social que deja la resolución judicial.

“La reparación va a venir por otro lado, porque esto se ajusta a la ley, y es la ley la que deja una inconformidad social, y la violencia de sentir que hay impunidad”, afirmó.

También advirtió sobre la situación actual de los condenados:

“La sensación de inseguridad y de cierta impunidad, porque estos jóvenes van a estar en su casa hasta que la sentencia quede firme, igual que las personas mayores”, se lamentó la madre del periodista asesinado.

Mientras tanto, los responsables del crimen permanecen bajo medidas restrictivas, con controles policiales y limitaciones horarias.

Lo que todavía puede pasar

El fallo aún no está firme.

“A partir de ahora hay 10 días hábiles para realizar impugnación, que están cortados por la feria judicial”, explicó Mercado.

Sin embargo, la familia adelantó que no impulsará una presentación propia:

“Una impugnación nuestra no tendría sentido al haber tan poca diferencia” entre las penas solicitadas y lo que resolvió el magistrado.

El proceso podría continuar si existen planteos de otras partes y escalar a instancias superiores.

Un crimen que dejó una marca imborrable

Juan Caliani fue asesinado el 1 de abril de 2024, cuando dos menores ingresaron a su vivienda del barrio La Sirena con fines de robo. Uno lo sostuvo y el otro lo apuñaló. Tenía 34 años.

El juicio incluyó diez jornadas de audiencias y la declaración de alrededor de 60 testigos. Aunque el proceso fue privado, el impacto del crimen fue público y profundo.

“Necesitamos digerir esto”

Lejos de cualquier cierre, la familia intenta atravesar el momento como puede.

“Esto no termina indudablemente acá, pero familiarmente necesitamos digerir esto, elaborarlo”, dijo con la voz entrecortada.

En otra de sus reflexiones más íntimas, Ana Mercado expresó: