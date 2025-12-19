El gobernador Rolando Figueroa confirmó que el inicio del ciclo lectivo 2026 será el 25 de febrero en toda la provincia del Neuquén. El anuncio se realizó desde Chos Malal, en el marco de la inauguración de una importante obra en la escuela primaria N.º 225, y busca garantizar previsibilidad para docentes, estudiantes y familias.

Figueroa remarcó que la inversión en educación no se limita a la construcción de escuelas, sino que abarca becas estudiantiles, partidas presupuestarias reforzadas y un acuerdo salarial firmado con el gremio ATEN, lo que brinda condiciones para asegurar el normal comienzo de clases en todo el territorio.

En ese sentido, el mandatario provincial subrayó que “logramos acuerdos salariales con todos los gremios”, lo que permite “garantizar que las clases comiencen en tiempo y forma”. Esto refleja una política activa del Ejecutivo para fortalecer la calidad educativa en todos los niveles.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, valoró que este año se alcanzaron más de 170 días de clases y que el objetivo para 2026 es garantizar 180 días, con la mirada puesta en el acuerdo nacional que apunta a lograr 190 días anuales según el Consejo Federal de Educación.

El gobernador también hizo referencia a las becas Gregorio Álvarez, que benefician a más de 19.000 estudiantes desde el nivel inicial hasta el universitario. Según Figueroa, se trata de un “esfuerzo muy grande” que no tiene comparación en Latinoamérica, y que incluye también formación profesional.

Por último, destacó el avance en infraestructura educativa, con una inversión superior a 10.400 millones de pesos que incluye 85.000 metros cuadrados en ejecución. A esto se suma una inversión de 27.760 millones en mantenimiento y conservación edilicia. Nueve escuelas técnicas en construcción confirman el alcance del plan provincial.