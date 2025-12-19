River empieza a girar la página de un 2025 que dejó más dudas que certezas y Marcelo Gallardo ya comenzó a delinear el camino hacia lo que viene. Con una renovación profunda en marcha y mientras espera por refuerzos, el Muñeco decidió volver a una fórmula que conoce bien: darles lugar a los pibes del club.

El próximo 20 de diciembre, el plantel se reencontrará para iniciar la pretemporada en San Martín de los Andes, Neuquén, y la lista incluirá a varios juveniles que tendrán la chance de entrenarse con Primera, sumar rodaje y empezar a ganar experiencia en un contexto de máxima exigencia. La salida de referentes y futbolistas con recorrido abrió una puerta que Gallardo no dudó en empujar.

La convocatoria no es casual. Algunos ya tuvieron minutos oficiales, otros vienen pidiendo pista desde la Reserva y todos forman parte de un proyecto que apunta a renovar energías y, de paso, reconstruir identidad.

Uno por uno, los juveniles que Gallardo lleva a la pretemporada:

Cristian Jaime – 19 años

Extremo por izquierda, desequilibrante y sin miedo al mano a mano. Debutó ante Sarmiento y también sumó minutos frente a Gimnasia e Independiente Rivadavia. Rápido y atrevido, es uno de los nombres que más ilusión genera. Ya firmó su primer contrato profesional, con una cláusula elevada que refleja la confianza del club.

Thiago Acosta – 20 años

Volante creativo, con capacidad para jugar en distintas posiciones del mediocampo. Su puesto natural es el de enganche, aunque Gallardo ya lo utilizó como volante central y más adelantado. Debutó ante Atlético Tucumán y fue titular frente a Sarmiento y Racing. Tiene lectura de juego y buena técnica.

Bautista Dadín – 19 años

Centrodelantero y goleador de la Reserva durante el 2025. Hizo su estreno como titular ante Godoy Cruz y luego sumó minutos en otros encuentros. Potente, con presencia en el área y buen juego de espaldas, es una de las cartas ofensivas que Gallardo quiere seguir puliendo.

Agustín De La Cuesta – 19 años

Volante central, de buen orden táctico. Fue titular ante Atlético Tucumán y luego integró el banco en varias oportunidades. Todavía en proceso de adaptación, tendrá en la pretemporada una chance clave para mostrarse.

Joaquín Freitas – 18 años

Una de las figuras de la Reserva que dirige Marcelo Escudero. Volante con llegada al gol, debutó ante Vélez y cerró un gran año con nueve tantos en 33 partidos en Tercera. Es uno de los proyectos más interesantes de la camada.

Agustín Obregón – 19 años

Volante por derecha, con recorrido y experiencia en selecciones juveniles. Puede jugar también como lateral. Debutó ante Vélez tras la lesión de Fabricio Bustos y aparece como una alternativa versátil para el Muñeco.

Facundo González – 19 años

Defensor central que todavía no debutó en Primera, pero ya integró el banco de suplentes. Firme en el juego aéreo y con gol en Reserva, se perfila como una opción a seguir en la zaga.

Ulises Giménez – 19 años

Zaguero central, con debut en Copa Argentina ante Ciudad Bolívar. De buen porte físico y experiencia en la Selección Sub 17, es otra alternativa defensiva que Gallardo quiere observar de cerca.

Lisandro Bajú – 20 años

Lateral izquierdo, habitual titular en la Reserva. Aún sin debut oficial, aparece como una opción natural tras la salida de Milton Casco y tendrá en la pretemporada una oportunidad clave para meterse en la consideración.

Gallardo vuelve a marcar el rumbo: mientras el mercado se mueve, River empieza a mirar hacia adentro. Los pibes ya están listos.