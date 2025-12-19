River Plate intensificó sus movimientos en el mercado de pases luego de confirmar la llegada de Fausto Vera y ahora puso la mira en Jhohan Romaña, uno de los futbolistas destacados de San Lorenzo. El club de Núñez se comunicó con el Ciclón para explorar la posibilidad de incorporar al defensor colombiano de 27 años.

El periodista Esteban Edul informó en ESPN F12 que el interés de River quedó claro tras un llamado al club de Boedo para conocer las condiciones por Romaña, quien en 2025 disputó 36 partidos y acumula un total de 83 encuentros desde su arribo al fútbol argentino.

Según Edul, "Romaña en San Lorenzo no sigue de ninguna manera. Intimó al club, luego se pusieron al día y tiene rispideces con los dirigentes, entonces no va a seguir de ninguna manera. Saben que lo van a vender a Brasil o Arabia Saudita, y ahora apareció lo de River".

En la negociación, River ofreció la cesión de Sebastián Boselli, el joven uruguayo que volvió de Estudiantes a mitad de año pero no tuvo oportunidades con Marcelo Gallardo. Esta propuesta sería válida si San Lorenzo necesita un reemplazo para Romaña.

Sin embargo, San Lorenzo ya cuenta con ofertas concretas desde el exterior, particularmente de ligas árabes y del fútbol brasileño, que estarían cerca de los cuatro millones de dólares. Por ese motivo, la modalidad de River, que suele optar por préstamos con opción para minimizar riesgos, podría no aplicarse en este caso, donde se trataría de una compra directa.

Leandro Alves, cronista de ESPN, agregó que "a la mesa directiva de San Lorenzo nadie llamó, pero desde el entorno de Romaña reconocen que hay interés" por parte de River.

Mientras River cerró la llegada de Fausto Vera y negocia por Santiago Ascacíbar, ambos mediocampistas, la incorporación de un defensor aún está en análisis. Ascacíbar, proveniente de Atlético Mineiro, ha sumado minutos también como defensor, lo que podría influir en la planificación.

De acuerdo con Nicolás Distasio, el Millonario busca sumar entre cuatro y cinco refuerzos. En defensa, aguardan por la recuperación de Germán Pezzella y novedades sobre el futuro de Sebastián Boselli, quien suena en Peñarol, y Paulo Díaz, que podría ser vendido. Además, Juan Portillo podría sumar minutos en la zaga ante la llegada de nuevos mediocampistas.

La defensa de River también cuenta con Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, quienes cerraron el año como titulares, pero la posible llegada de Romaña apunta a reforzar aún más ese sector del equipo.