A partir del próximo ciclo lectivo, los estudiantes que quieran acceder o renovar el boleto estudiantil gratuito en la ciudad de Neuquén deberán tener el calendario nacional de vacunación completo. La decisión forma parte de una estrategia conjunta entre el municipio y el sistema de Salud provincial para reforzar las coberturas vacunatorias, que en los últimos años mostraron un retroceso.

El boleto estudiantil gratuito es una de las políticas públicas de mayor alcance social del municipio: más de 40.000 alumnos lo utilizan cada año para trasladarse a sus establecimientos educativos. Ahora ese beneficio incorporará un requisito sanitario clave, con el objetivo de promover el cuidado individual y comunitario.

Según se informó, la acreditación del esquema de vacunación al día deberá realizarse a través de los canales digitales municipales, mediante la plataforma Muni Express, en el marco del trámite habitual de renovación del beneficio. El proceso se realiza todos los años entre febrero y marzo, por lo que quienes tengan dosis pendientes deberán completarlas antes de ese período.

Decisión estratégica

Desde el área de Salud advirtieron que la medida busca recuperar niveles adecuados de vacunación, especialmente en niños y adolescentes, y remarcaron que los calendarios incompletos favorecen la reaparición de enfermedades prevenibles. En ese sentido, se alertó sobre casos recientes de patologías como sarampión y coqueluche, vinculadas a esquemas de vacunación incompletos.

La estrategia no incorpora exigencias nuevas por fuera de la legislación vigente, sino que apunta a garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio y a aprovechar el alcance masivo del boleto estudiantil como herramienta para reforzar un mensaje sanitario claro: la vacunación protege no solo a quien se vacuna, sino también a su entorno y a la comunidad en general, especialmente en espacios compartidos como el transporte público.

En paralelo, el sistema de Salud provincial continúa desarrollando acciones para facilitar el acceso a las vacunas, con puntos de vacunación distribuidos en la ciudad y horarios extendidos, para que las familias puedan completar los esquemas sin dificultades.