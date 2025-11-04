El 60 del mundo en el ranking ATP, Tomás Etcheverry, tuvo un buen debut en el ATP 250 de Atenas, joven certamen dentro del circuito que se disputa en cancha rápida y bajo techo.

El primer paso fue ante el estadounidense Mackenzie McDonald, número 110 del mundo, en casi tres horas de partidos, por 6-7(5), 7-6 (3) y 6-3.

Tras dos sets con definición en el tiebreak, el primero para el estadounidense, y el segundo para el argentino, llegó el desnivel en el inicio del tercero donde el argentino de 26 años se puso 3-0, y supo defender la ventaja hasta el final, cerrando el partido por 6-3 y boleto a octavos de final, donde se enfrentará el miércoles al francés Alexandre Müller, quien superó en el inicio a Jan- Lennard Struff también en tres sets.

El objetivo del platense es meterse nuevamente entre los 30 mejores del mundo, lugar donde supo estar en el 2024 (Puesto 27) y lograr también la materia pendiente de conseguir su primer título ATP, luego de caer en tres finales: Santiago y Houston en el 2023, y Lyon en el 2024.

La competencia contará con Novak Djokovic como primer preclasificado, debutando en segunda vuelta ante Alejandro Tabilo de Chile. El segundo es el 9no del mundo Lorenzo Musetti, quien se medirá con el Suizo Stanislas Wawrinka.