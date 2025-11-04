El clima en Núñez está lejos de ser tranquilo. A solo unos días del Superclásico, Stefano Di Carlo, flamante presidente de River Plate, irrumpió en el River Camp para dejar un mensaje claro: apoyo, presencia y conducción. El nuevo mandamás se hizo presente en el predio de Ezeiza, donde saludó a los jugadores, charló con empleados y, sobre todo, mantuvo una reunión privada con Marcelo Gallardo.

La conversación, según trascendió, fue breve pero intensa. Di Carlo le expresó su respaldo al entrenador en un momento deportivo delicado, marcado por los malos resultados y la incertidumbre respecto a la clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, más allá del tono de apoyo, la charla también dejó entrever que los próximos partidos podrían definir el futuro del Muñeco.

Gallardo, quien atraviesa su etapa más compleja desde que llegó al club, evitó hacer declaraciones públicas luego de la dura reprobación de los hinchas en el Monumental. En el entorno del DT aseguran que su continuidad dependerá en buena medida de lo que ocurra el domingo ante Boca y en la última fecha frente a Vélez.

Di Carlo, electo con amplia mayoría el último fin de semana, se mostró cercano y dialoguista. “Gallardo sigue siendo el líder absoluto del área de fútbol”, había dicho durante su campaña, una frase que hoy busca sostener con hechos más que con palabras. Por eso su presencia en el entrenamiento fue leída como un gesto político y futbolístico en un momento en el que el club necesita señales de unidad.