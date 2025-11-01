Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River Plate por los próximos 4 años, luego de cerrarse unos comicios históricos para la institución de Núñez de la que participaron más de 26 mil socios.

Durante 10 horas se habilitaron las urnas en el Monumental, donde habían cinco listas diferentes, pero con el oficialismo como gran candidato a la sucesión, más allá del presente futbolístico.

“River Primero” llevó encabezando a Luis Belli. “Filosofía River” fue la reunió al oficialismo que resultó ganador, “Ficha Limpia River” lo propuso al ex árbitro Pablo Lunatti como candidato, “River Somos Todos” contó con Carlos Trillo como aspirante al sillón de la Comisión Directiva y “River Campeón Deportivo Social” propuso a Daniel Kipper como futuro presidente.

Pablo Lunati, de árbitro de primera división a candidato a presidente de River.

Con más de 84 mil socios mayores de 16 años de edad habilitados para votar, el número final de participantes superó a los 26 mil, un hito en la vida política de los clubes hasta el momento y uno de los más altos del mundo.

Di Carlo cuenta con la continuidad de Marcelo Gallardo como técnico del plantel superior, aunque en las últimas horas, muchos candidatos habían marcado la cancha y prometieron reuniones con el DT para cambiar los términos, en caso de una victoria.

Los malos resultados futbolísticos han encendido cuestionamientos hacia el profesional, pero nadie de la política interna se atrevió a plantear el futuro inmediato sin su presencia en el banco de suplentes.

Diego Santilli, uno de los grandes protagonistas de las últimas legislativas nacionales, también votó para presidente en River.

Para facilitar la concurrencia de los socios a las urnas, el club liberó los estacionamientos del estadio, el museo y la recorrida por el estadio, por lo que ir al monumental en día de elecciones se convirtió en un gran atractivo para los socios.

Se espera que en los próximo días, Di Carlo y Gallardo mantengan un encuentro privado. Ambas ya tiene un relación laboral establecida ya que el joven dirigente fue secretario del saliente Jorge Brito y responsable máximo de toda el sistema electrónico de accesos al Monumental y de empadronamiento, entre otras cosas.

Mañana por el Clausura

El domingo desde las 20:30, el Millonario será local de Gimnasia y Esgrima La Plata por la 14ª fecha de la zona B en el Torneo Clausura 2025.

Ya se conocerá el nombre del sucesor de Jorge Britto en la presidencia, un dirigente marcado a fuego por toda la infraestructura concretada, los millonarios mercados de pases, el responsable de la vuelta de Gallardo al club, pero uno de los que menos títulos futbolísticos celebró bajo su mandato.

Los objetivos del plantel profesional pasan por asegurar presencia en playoffs para ir por el campeonato, el Súperclasico con Boca en La Bombonera y la clasificación deportiva a la próxima Copa Libertadores.