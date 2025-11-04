El Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar entregó uno de esos resultados que quedan marcados en la historia. Venezuela dio el golpe más resonante de la primera fecha al golear 3-0 a Inglaterra, una de las potencias juveniles del mundo, y se trepó a la cima del Grupo E con autoridad y carácter.

El equipo dirigido por Ricardo Valiño mostró personalidad y contundencia. A los 40 minutos del primer tiempo, Román Davis abrió el marcador con un derechazo cruzado que sorprendió a la defensa inglesa. Cinco minutos después, Dioner Fuentes amplió la ventaja con un bombazo desde afuera del área que se metió en el ángulo y desató la locura vinotinto antes del descanso.

Ya en el complemento, el arquero Alan Vázquez se erigió como figura con atajadas clave que sostuvieron la diferencia. Inglaterra empujó con desesperación, pero se topó una y otra vez con la muralla venezolana. En el cierre del encuentro, Eider Barrios aprovechó un error del arquero británico y puso el 3-0 definitivo que selló una victoria tan inesperada como contundente.

Con este resultado, Venezuela lidera su grupo y se ilusiona con avanzar a los octavos de final por primera vez en su historia. En la próxima fecha enfrentará a Egipto, otro de los animadores de la zona, mientras que Inglaterra buscará recuperarse frente a Haití.