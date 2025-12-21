En medio de la internación de Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner expresó públicamente su agradecimiento por las múltiples muestras de afecto y el acompañamiento recibido durante las últimas horas. El diputado nacional destacó el apoyo constante de la militancia, que se acercó al Sanatorio Otamendi para acompañar a la ex presidenta tras la operación de urgencia a la que fue sometida.

A través de sus redes sociales, Máximo compartió distintas imágenes de las personas que permanecieron en las puertas del centro de salud porteño, muchas de ellas con banderas y carteles con mensajes de aliento como “Fuerza Cristina” y “Nunca caminarás sola”. Junto a esas postales, publicó un breve pero sentido mensaje en el que agradeció “por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”.

Durante la jornada también se hicieron presentes referentes del peronismo y dirigentes políticos que se acercaron para expresar su respaldo, entre ellos la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, además de militantes que permanecieron en vigilia a la espera de novedades sobre su estado de salud.

Cristina Kirchner fue operada por un cuadro de apendicitis, en una intervención que, según informaron fuentes cercanas, se desarrolló sin complicaciones. Por el momento continúa internada en observación, evolucionando favorablemente mientras avanza su recuperación.