Domingo 21 de Diciembre
Logo Am2022
Final del cuento

Borja no cambia a River por Boca, se va del país

El delantero colombiano no seguirá jugando en la Argentina en 2026. Las razones económicas fueron claves para elegir su próximo destino.

Por Oscar Méndez
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 18:22
El Colibrí, Miguel Borja, dejará libre en condición de jugador libre para pasar a integrar el plantel del Cruz Azul mexicano.

Miguel Borja cumplirá contrato el próximo 31 de diciembre con River y no continuará jugando en la Argentina, pese a las especulaciones en torno a un pasible traspaso a Boca que fue fomentado por su propia familia.

El delantero colombiano emigrará a México, para vestir la camiseta del Cruz Azul, a cambio de un contrato millonario que supera lo percibido hasta el momento en Núñez y al cual no estuvo dispuesto a pagar el Xeneize como para avanzar en la negociación.

Desde La Ribera aseguran que hubo un sondeo, pero al comprobar la suma que el delantero ya tenía sobre la mesa para mudarse a América del Norte, desistieron rápidamente de profundizar en las negociaciones.

De vacaciones

Actualmente, Borja se encuentra de vacaciones familiares, no regresará a River para la pretemporada y termina de esta manera un ciclo deportivo que tuvo momentos destacados, pero que en el último año se tornó cuesta arriba para el futbolista.

El Millonario no percibirá un centavo por la salida, pero achicar el presupuesto significativamente, como para liberar de cara al mercado de pases que ya anunció la llegada de Aníbal Moreno y de Fausto Vera. Además, el arquero cipoleño Ezequiel Centurión se quedará en el plantel ante la salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central.

 

 

