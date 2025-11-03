En un juego lleno de emociones, Argentina debutó con triunfo en el Mundial Sub 17

La selección Argentina Sub 17 inició con el pie derecho su andar la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. El seleccionado que dirige Diego Placente se impuso a Bélgica por 3-2 por el Grupo D, donde comparte junto a Túnez y Fiyi.

En un partido cambiante, Argentina dio vuelta un resultado adverso ante un gran rival. En la primera etapa Ramiro Tulián abrió el marcador para el elenco argentino, que se soltó más luego de la ventaja, pero que sufrió en el final del primer tiempo la igualdad por parte de De Kimpe.

En el complemento, a los 15´ Stan Naert le dio el segundo al elenco Belga, que se había salvado de dos clarísimas por parte del seleccionado de Placente.

Pese a la desventaja, el equipo sudamericano mostró garra y entrega, y sacó adelante el cotejo con dos goles seguidos, primero por intermedio de Jainikoski, y tres minutos más tarde, a los 28´, con Esquivel, poniendo el 3-2 que sería el definitivo.

Por el otro cotejo del grupo, Túnez superó a Fiyi por 6-0. Próxima fecha, Argentina se medirá justamente frente al equipo Africano el jueves desde las 10.30hs. El domingo 9.30 cerrará la fase de grupos ante Fiyi.