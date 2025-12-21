La de 1987/1988 fue una temporada inolvidable para Cipolletti y el fútbol de la Patagonia: protagonismo total en segunda división, tapa de “El Gráfico”, La Visera repleta fecha a fecha y un final de honor a Mandiyú, su máximo rival deportivo que se consagró campeón con anticipación y celebró ante el Albinegro en la última fecha.
Hace 37 años, Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia ni siquiera se habían cruzado en sus vidas. La polémica de AFA y los títulos impuestos a mitad de camino parecían un imposible, pero en cancha ya existía una caballerocidad deportiva espontánea y genuina.
El Albinegro que condujo Oscar “Cacho” Cadars fue gran protagonista de la campaña en el Nacional B. Era apenas la segunda edición con esa denominación, un campeonato integrado por 22 equipos y que tuvo en Cipo a un equipazo.
La primera rueda lo tuvo líder, en esa condición recibió a los correntinos en una Visera a reventar que provocó la cobertura especial de “El Gráfico”, la revista deportiva por excelencia del país cuando Instagram, Youtube e internet no eran ni siquiera un proyecto.
Aquella noche, los editores pusieron en la doble página: “La Fiesta del fútbol que el país no conoce” y el hincha patagónico deliró. Todavía permanecen guardados los recortes en muchas mesitas de luz.
Deportivo
Mandiyú, Quilmes, Cipo y Chaco For Ever fueron los grandes protagonistas de la temporada. Finalmente fueron los correntinos los que se quedaron con la Copa. Y así como habían sido los del Norte quienes viajaron al Sur el 11 de diciembre, el Albinegro debió trasladarse para la revancha.
En base a una gran regularidad, el campeón se terminó consagrando con anticipación ya que tomó 4 puntos de ventaja en relación al Cervecero y 6 a los rionegrinos que finalmente culminaron terceros.
Ese día, el 4 de junio en el estadio Leoncio Benítez de Corrientes, los futbolistas de Cipolletti decidieron rendir tributo a los rivales y esperarlos sobre el verde césped armados en pasillo. El reconocimiento fue absoluto y el recuerdo hasta de los hinchas de Mandiyú imborrable.