La de 1987/1988 fue una temporada inolvidable para Cipolletti y el fútbol de la Patagonia: protagonismo total en segunda división, tapa de “El Gráfico”, La Visera repleta fecha a fecha y un final de honor a Mandiyú, su máximo rival deportivo que se consagró campeón con anticipación y celebró ante el Albinegro en la última fecha.

Hace 37 años, Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia ni siquiera se habían cruzado en sus vidas. La polémica de AFA y los títulos impuestos a mitad de camino parecían un imposible, pero en cancha ya existía una caballerocidad deportiva espontánea y genuina.

El recordado pasillo de espaldas de Estudiantes para Rosario Central en el último Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El Albinegro que condujo Oscar “Cacho” Cadars fue gran protagonista de la campaña en el Nacional B. Era apenas la segunda edición con esa denominación, un campeonato integrado por 22 equipos y que tuvo en Cipo a un equipazo.

La primera rueda lo tuvo líder, en esa condición recibió a los correntinos en una Visera a reventar que provocó la cobertura especial de “El Gráfico”, la revista deportiva por excelencia del país cuando Instagram, Youtube e internet no eran ni siquiera un proyecto.

Aquella noche, los editores pusieron en la doble página: “La Fiesta del fútbol que el país no conoce” y el hincha patagónico deliró. Todavía permanecen guardados los recortes en muchas mesitas de luz.

La doble página que El Gráfico le dedicó al partido de Cipolletti 1 Mandiyú 1 en La Visera por el fin de la primera rueda.

Deportivo

Mandiyú, Quilmes, Cipo y Chaco For Ever fueron los grandes protagonistas de la temporada. Finalmente fueron los correntinos los que se quedaron con la Copa. Y así como habían sido los del Norte quienes viajaron al Sur el 11 de diciembre, el Albinegro debió trasladarse para la revancha.

En base a una gran regularidad, el campeón se terminó consagrando con anticipación ya que tomó 4 puntos de ventaja en relación al Cervecero y 6 a los rionegrinos que finalmente culminaron terceros.

Ese día, el 4 de junio en el estadio Leoncio Benítez de Corrientes, los futbolistas de Cipolletti decidieron rendir tributo a los rivales y esperarlos sobre el verde césped armados en pasillo. El reconocimiento fue absoluto y el recuerdo hasta de los hinchas de Mandiyú imborrable.