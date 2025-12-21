Wanda Nara volvió a instalarse en el centro de la conversación pública con un movimiento que mezcla moda, negocios y polémica. En las últimas horas, la empresaria anunció la apertura de una tienda virtual donde vende ropa usada de su propio guardarropa, una iniciativa que despertó curiosidad inmediata y dejó a muchos con la boca abierta por los precios elegidos.

El proyecto lleva el nombre de “Wanda Shop” y fue presentado a través de sus redes sociales, donde la conductora compartió enlaces y adelantos de las prendas disponibles. La propuesta se apoya en la lógica de la moda circular, una tendencia cada vez más visible entre celebridades internacionales, que promueve la reutilización de piezas de lujo como una forma de consumo más consciente.

Sin embargo, más allá del concepto, lo que realmente encendió el debate fueron los valores. Apenas se conocieron los precios, las redes sociales reaccionaron con sorpresa e intriga, y no tardaron en aparecer críticas. Para muchos usuarios, el hecho de que se trate de prendas usadas no se ve reflejado en los montos que figuran en la tienda.

Uno de los ejemplos que más llamó la atención fue una polera blanca de Balenciaga, descripta en el sitio como una pieza que fusiona minimalismo y lujo contemporáneo. El precio publicado ronda los cinco millones de pesos, una cifra que incluso supera el valor original de la prenda nueva, que se consigue en el mercado internacional por 4.290 dólares. Ese detalle fue suficiente para disparar comentarios y comparaciones.

La misma polera fue utilizada por Wanda Nara durante su participación como jurado en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), en 2022, lo que le suma un valor simbólico ligado a su exposición televisiva. En la tienda también aparece una campera de cuero con brillos, que lleva en la espalda la frase “Bad bitch”, en clara referencia a su faceta musical, con un precio que supera el millón de pesos.

Para algunos seguidores, el atractivo está justamente en ese combo entre diseño exclusivo y “historia” de la prenda. Para otros, en cambio, los valores resultan difíciles de justificar, incluso teniendo en cuenta que pertenecieron a una de las figuras más mediáticas del país.

Las críticas no tardaron en multiplicarse y algunas fueron particularmente duras. Entre los mensajes que circularon en redes sociales se destacó uno que resumió el enojo de parte del público: “La Kim Kardashian argentina Wanda Nara vendiendo su ropa usada. La megamultimillonaria que puede vivir siete vidas sin laburar. Que lo done“.

Aun así, el lanzamiento cumplió su objetivo principal: generar impacto. Wanda Nara volvió a demostrar su habilidad para convertir cualquier movimiento en tema de debate y mantener su nombre en agenda. Entre la sorpresa por los precios, la curiosidad por las prendas y la discusión sobre el consumo de lujo, Wanda Shop ya se transformó en otro capítulo más de su faceta empresaria, tan comentada como controvertida.