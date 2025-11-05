La Asociación del Fútbol Argentino y Adidas, marca que viste a la selección campeona del mundo, hicieron la presentación oficial de la nueva camiseta que vestirá el equipo de Scaloni para el mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026.

Con la frase “El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, La AFA y Adidas confirmaron la filtración de semanas pasadas, con relación al modelo de la nueva camiseta, que luce en la publicación Lionel Messi.

El modelo no varía en relación a las imágenes filtradas semanas pasadas, donde incluso se pudo ver el detrás de cámara de la producción, donde un “falso Messi” hizo de modelo.

EL modelo varía en varios detalles con relación a la actual indumentaria. En principio vuelven los bordes de manga y cuello con combinación de colores, y las tres tiras en los hombros de color azul.

El buzo oficial de Arquero

Como en los últimos diseños, se mantiene las mangas blancas y tres bastones celestes, más dos blancos. El escudo, además de lucir las tres estrellas, vuelve a su color clásico: dorado, letras negras, y la bandera en la parte superior.

Lo innovador está en los bastones celestes, que tendrá un degrade de exterior a interior, iniciando con un celeste oscuro, y terminando con otro mucho más claro.

Según la publicación hecha por la marca que viste la selección y AFA, estará disponible para su compra el jueves 6 de noviembre desde la 6 am. En la tienda de Adidas.com