Con la fecha FIFA de octubre a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina ya se encuentra en Miami preparándose para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico. En un breve encuentro con los medios en la ciudad estadounidense, Lionel Scaloni habló con la prensa y se manifestó sobre Lionel Messi, dejando en claro que la prioridad será preservar el estado físico del '10', además de aprovechar los encuentros para observar nuevos futbolistas.

Consultado sobre cuánto piensa utilizar al capitán argentino en esta gira estadounidense, el Gringo dijo: "Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. En el caso del Huevo (Marcos Acuña) también, no vamos arriesgar a ninguno, pero si están en condiciones, seguramente sí". En tan solo 21 días, Messi disputó siete encuentros completos, por lo que el cuerpo técnico administrará sus cargas. Lo más probable a priori es verlo como titular ante Venezuela, el próximo viernes, y que descanse ante Puerto Rico, contra la que Argentina se medirá el lunes 13.

A falta de una charla con el cuerpo técnico, Messi sería titular con Venezuela y descansaría ante Puerto Rico.

Además, Scaloni expresó que esta ventana de amistosos será una chance para los nuevos jugadores y otros que no suelen ser titulares. "Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver cómo están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos, y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos". Entre los citados aparecen varios nombres que podrían debutar con la albiceleste: Facundo Cambeses de Racing, Lautaro Rivero de River, y Aníbal Moreno junto a José Manuel López, ambos del Palmeiras (este último ya integró la convocatoria previa pero no vio minutos).

Por último, el oriundo de Pujato contestó sobre la lista para el Mundial 2026: "Más allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento", afirmó y sostuvo que, pese a estar abierto a sorpresas, hay una base importante confirmada: "Las listas pueden ser de 23, ojalá sea de 26 como parece que va a ser, pero los casilleros son pocos. Estamos abiertos a lo que sea. Como han venido chicos nuevos ahora, seguirán viniendo si lo vemos oportuno".