Continúa la cuarta jornada de Champions League, que nuevamente tendrá protagonistas argentinos. En busca de sostener el invicto, Inter de Milán recibe desde las 17 al Kairat Almaty en el Giuseppe Meazza, con Lautaro Martínez como titular y capitán. Los italianos, que suman 9 puntos sobre 9 en juego y no recibieron goles, enfrentan al debutante conjunto kazajo. El duelo será transmitido por Disney Plus y ESPN 2.

El Nerazzurro empezó la temporada con dudas, pero parece haberse recuperado. Desde su debut en Champions, perdió solamente un partido de los últimos diez, está segundo en la Serie A y en la Orejona se mantiene como uno de los invictos de la competición. Al igual que el Arsenal, que ayer volvió a ganar, Inter pretende volver a sumar de a tres para seguir con puntaje ideal ante un Kairat Almaty cuyo estreno en el certamen europeo lo tiene con solamente un punto.

Lautaro no marca en Serie A pero buscará redimirse en UCL, donde lleva 3 tantos en dos partidos.

Se espera que Martínez vaya desde el arranque y capitanee al conjunto italiano. A pesar de un sobresaliente registro en Champions, con tres goles en los dos partidos que jugó, las últimas semanas fueron complicadas para un Toro que no marca hace cuatro partidos en Serie A y empezó a recibir críticas por parte de los medios italianos, motivo por el que el atacante de la Selección Argentina intentará anotarse hoy en la red ante los kazajos. El bahiense es el quinto máximo goleador de la historia de Inter con 159 tantos, y quedó a tres de superar a Sandro Mazzola para escalar un lugar entre los históricos artilleros del club.

Posibles formaciones

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan De Vrij, Carlos Augusto; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Nicoló Barella, Piotr Zielinski, Federico Dimarco; Lautaro Martínez, Pío Espósito.

Kairat Almaty: Sherhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin, Luís Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kassabulat, Ofri Arad,Valeri Gromyko; Jorginho, Dastan Satpaev.

Estadio: Giuseppe Meazza.

Árbitro: Luís Miguel Branco Godinho (Portugal).