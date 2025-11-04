El Atlético de Madrid afronta una nueva prueba en la Champions League. Este martes, el equipo dirigido por Diego Simeone se mide ante Union Saint-Gilloise en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la cuarta fecha del certamen europeo. Por ahora, el Colchonero está volviendo a la victoria gracias a un tanto de Julián Álvarez, asistido por Giuliano Simeone, los dos argentinos que estuvieron desde el arranque en el equipo español, que está sumando su segunda victoria en cuatro juegos.

Combinación argentina y gol de Julián

Se terminaba la primera mitad con el 0-0, pero una acción plenamente albiceleste le entregó la ventaja al Atlético. Un pase de Pablo Barrios hacia la derecha activó la corrida de Simeone, que superó a su defensor, se metió al área y alcanzó a dejarle con lo justo la pelota a un Álvarez que llegaba desde atrás y remató de lleno para vencer al arquero Kjell Scherpen y establecer la victoria parcial del elenco madrileño.

El conjunto español llega golpeado tras la dura caída 0-4 ante el Arsenal de hace dos semanas, pero con una racha sólida en su estadio: suma 12 partidos sin perder como local. Enfrente estará un rival que también viene de sufrir un 0-4, en su caso ante el Inter, pero que intentará dar la sorpresa en el Riyadh Air Metropolitano para volver a meterse en puestos de playoffs pensando en los octavos de final.

Formaciones

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Griezmann y Julián Álvarez.

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Patris, Burgess, Skyes, Mac Allister, Leysen; Zorgane, Aït El Hadj, Niang; Promise David y Kevin Rodríguez.



Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Árbitro: Espen Andreas Eskas (Noruega).

TV: ESPN y Disney+.