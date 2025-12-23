La Brigada Rural de Bariloche desbarató en la madrugada del 22 de diciembre dos operativos de faena clandestina en la Ruta Nacional 23: En total, se decomisaron 15 corderos patagónicos con un peso de más de 150 kilos que iban directo a la comercialización, impulsado por la creciente demanda para las mesas de Navidad y Año Nuevo.

Pasada la medianoche del lunes, a las 00:15, los efectivos rurales frenaron la marcha de una camioneta Chevrolet azul con franjas blancas y rojas en la zona de “La Fragua”. Al volante estaba un hombre de 54 años, vecino de Bariloche. Ante la consulta, el hombre admitió sin rodeos que llevaba carne faenada: cinco corderos detrás del asiento, unos 50 kilos en total. El operativo derivó en un acta de infracción por la Ley 2534, que regula la faena y transporte de carne en Río Negro.

Pero la madrugada todavía tenía más sorpresas. A las 04:50, en el paraje Perito Moreno, otra camioneta fue detenida. Esta vez se trataba de una Nissan doble cabina blanca, conducida por un joven de 27 años. Confesó que transportaba diez corderos faenados en el asiento trasero, provenientes de faena clandestina. El decomiso fue inmediato: 100 kilos de carne que iban a engrosar el circuito ilegal de comercialización, justo en plena temporada de alta demanda.

En la Patagonia, el cordero es símbolo de celebración, además de ser un menu de alta demanda entre los turistas. La Brigada Rural advierte que detrás de cada operativo hay riesgos para la salud pública y pérdidas para los productores que cumplen con la normativa.