Neuquén será sede de un Encuentro nacional que combina alto rendimiento, inclusión y formación, con la participación de atletas paralímpicos de distintas provincias del país, desde este lunes. La organización de la sociedad civil Neuquén, Deporte y Discapacidad (NEU.DE.DIS.), en conjunto con la Selección Argentina de Atletismo - FADESIR (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas), realizarán una concentración deportiva en la capital neuquina del 10 al 15 de noviembre. Las actividades cuentan con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

A través de las secretarías de Desarrollo de Áreas Rurales e Inclusión y de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, se brindará transporte accesible para el traslado de las y los atletas, así como el uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, (Lanín y Anaya): el auditorio y la pista de atletismo, donde se desarrollarán las actividades teóricas y prácticas.

Entre las y los deportistas que participan y provienen del interior del país se destacan Gabriel Sosa (La Rioja), integrante del equipo nacional que representó al país en el Mundial 2025 de Nueva Delhi, India; Teresita Briossi (Entre Ríos); Lourdes Campero (Santiago del Estero); Fernando Carril (Formosa); Sabrina Ayala (Formosa); Milagros Ferreira (Córdoba) y Lautaro Aguilar (Neuquén). Las disciplinas que entrenarán incluyen carreras de pie y en silla y lanzamientos de bala, jabalina y disco-tanto en pie como en banco-.

Con esta iniciativa, Neuquén se consolida como un punto de encuentro para el deporte inclusivo y federal, fortaleciendo el desarrollo de atletas con discapacidad y promoviendo espacios de formación, participación y visibilización.

Actividad abierta al público

El miércoles 12 de noviembre se realizará una jornada gratuita y abierta destinada a atletas, docentes, estudiantes y entrenadores. La primera parte, de carácter teórico, será de 13 a 15 en el auditorio de la Ciudad Deportiva. Se abordarán temas como la actividad física y los deportes para personas con discapacidad; historia y actualidad del movimiento paralímpico; clasificación funcional en el deporte adaptado y por último testimonios y experiencias de deportistas paralímpicos. Luego, la segunda parte práctica se desarrollará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de 15 a 16.30, con entrenamientos en campo junto a atletas paralímpicos que compartirán técnicas y dinámicas de preparación en saltos, carreras y lanzamientos.

Durante toda la concentración, el público podrá asistir a los entrenamientos abiertos de la Selección Nacional, que se realizarán en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, con el objetivo de detectar nuevos talentos entre personas con discapacidad motriz de hasta 35 años. Se podrá asistir el lunes y miércoles de 16 a 17.30, el jueves de 14.30 a 16.30 y el viernes de 9.30a 11.30.