Esta semana en Zapala se dictó la capacitación Educación Física en la Naturaleza, Prácticas de Bajo Impacto, con el fin de potenciar las propuestas escolares que invitan a habitar espacios naturales desde una perspectiva de cuidado del entorno, seguridad, sustentabilidad y trabajo colaborativo. Se trató de una propuesta de dos jornadas en la que participaron 80 docentes de diferentes localidades.

La formación fue gestionada desde la dirección general de la modalidad educativa, dependiente del Consejo Provincial de Educación (CPE), con la intención de facilitar a los y las educadoras de Educación Física herramientas teóricas y prácticas necesarias para planificar e implementar propuestas pedagógicas en vinculación con espacios abiertos y ecosistemas.

El disertante, Christian Aprea, docente sanmartinense especializado en Vida en la Naturaleza, mencionó que se presentó “el modo en que nos relacionamos con el medio natural de una manera responsable y amigable; se trabajó con los siete principios de cómo realizamos nuestras actividades en la naturaleza con bajo impacto”.

El referente destacó que las personas asistentes demostraron gran interés por la temática, especialmente con las prácticas en el bosque donde pusieron a prueba sus conocimientos. “Todos los docentes que vinieron se mostraron muy interesados, hacen preguntas, la respuesta es interesante porque están motivados y con mucha interacción”, aclaró.

Dentro de los bloques formativos, se desarrolló uno sobre primeros auxilios orientado específicamente a contextos de salidas escolares en entornos naturales, estuvo a cargo Diego Durán, docente, rescatista y patrullero de San Martín de los Andes.