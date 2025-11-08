Se acerca el comienzo de la 82ª edición de la Vuelta al Valle, la histórica competencia que cada año convoca a numerosos ciclistas de distintas provincias y deportistas extranjeros. El prólogo se correrá este lunes 10 de noviembre frente al Municipio de Allen, epicentro como todos los años de la prueba. En total, 200 ciclistas y 26 equipos participarán de la tradicional carrera, que contará con seis etapas entre el martes 11 y el domingo 16 de noviembre. Las pruebas se desarrollarán por distintas localidades del Alto Valle.

La rica historia de esta competencia que ha conectado a las ciudades del Alto Valle de rionegrino esta vez no circulará por la provincia neuquina, como pasó ya en los últimos años. Con algunos conflictos internos y económicos, la dirigencia espera que el próximo año todo se acomode y retorne

Los equipos participantes son: Colorshop -Valdo-, Giró Vivo, Sinergia, JC Competición, Tiziano Competición Valentino, Allen Pro, Aspen Bici Olavarría, Club Náutico Boca de Cufré, AYS La Pausa, Ortega Competición, Lolo Bike, Municipalidad de Godoy Cruz, Transporte Norte “A”, Transporte Norte “B”, Agrupación 5 de Diciembre, Estrella Roja Viedma, Aldo Opazo Competición, Metaltej, SEP San Juan, Grupo Horizonte, Jeremías Competición, Toro Pérez -Valdo-, Rigoberto Competición, Feria Expo Verde, TAESA Cycling y Shania Competición.

El último ganador de la Vuelta al Valle, Leonardo Cobarrubia, del equipo SEP San Juan, volverá a competir en esta edición para defender el título conseguido el año pasado. El cuyano llega en gran forma, tras quedarse con la 14ª edición de la Vuelta de Cutral Co, donde ganó tres de las cuatro etapas disputadas.

Cronograma

El Prólogo será el lunes 10 de noviembre, arrancará con tres vueltas en Allen, con concentración a las 17.30, presentación de equipos a las 18.300 y largada a las 19.30 desde la zona del Municipio. El circuito recorrerá las avenidas Hipólito Yrigoyen y Eva Perón.

La primera etapa se cumplirá el martes 11 de noviembre. Partirá desde Allen a las 14.30 (concentración una hora antes) y constará de cinco vueltas por un circuito exigente que llega hasta la localidad de Guerrico. El recorrido total será de 130 kilómetros.

La segunda etapa se desarrollará el miércoles. Recorrido previsto desde Fernández Oro hasta Allen. Una jornada de cinco vueltas con salida a las 14.30 que comenzará en Fernández Oro y culminará en Allen. El pelotón transitará por la Ruta 65 (conocida como la "Ruta Chica" y serán 117 kilómetros en total.

En tanto, la tercera etapa se anunció para el jueves 13 de noviembre. Presentará un recorrido más variado, partiendo de Cipolletti y avanzando por la Ruta 65 hacia Allen. Desde allí, los ciclistas se dirigirán hacia la Planta de Tratamiento de Residuos Municipal de General Roca, finalizando en Tres Cruces. El total de recorrido es de 105 kilómetros.

Mientras que, la cuarta etapa será el viernes 14 de noviembre. Esta fracción de 120 kilómetros partirá desde Allen a las 14.30, con una sola vuelta que incluye un extenso recorrido por la Ruta 6 y por Paso Córdoba, donde retoma antes de la Bajada de Zinelli para luego regresar a Allen.

En la anteúltima etapa, será la quinta, tendrá por escenario un circuito en Villa Regina, de 11 vueltas con largada y llegada en "La Perla del Valle". Serán 110 kilómetros de recorrido en total.

La última y definitoria sexta etapa, con cierre como es habitual será en Allen. En este tramo se conocerá al campeón de la histórica Vuelta al Valle contará con 11 vueltas y 110 kilómetros en un circuito tipo “calesita” en Allen. La largada será a las 14.30 y la concentración una hora antes.