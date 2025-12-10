Se sorteó el cuadro principal de la edición 2026 de la Copa Argentina, la competencia más federal del fútbol nacional donde juegan los equipos de Primera división y parte del ascenso. El Deportivo Rincón se presenta por segunda vez donde se enfrentará con San Lorenzo en los 32avos.

Las llaves quedaron armadas, para que a fines del 2026 se conozca el nuevo campeón de la competencia y el ganador del cupo a la Copa Libertadores de América. 64 equipos dirán presente distribuidos en llaves que serán a partido único y en cancha neutral. 30 de primera, 15 de la primera nacional, 5 de la Metropolitana, 4 de la primera C y 10 del Torneo Federal A.

“La Copa es federal, la que más ilusiones le da a los jugadores y DT del Interior. 64 equipos, 2 mil jugadores y a 6 partidos de poder jugar la Copa Libertadores” dijo “Chiqui” Tapia, en la presentación de la competencia donde además felicitó al último campeón, más a Lanús “esta copa iguala a todos por igual, es el sueño de todos y soñar con jugar con los equipos más representativos de nuestro fútbol”.

Para el elenco neuquino, será su segunda participación luego de presentarse en el 2018, año donde jugó en Santa Fe ante Newell´s. para la edición 2026, su clasificación se dio por quedar entre los mejores 10 del Torneo Federal A, competencia donde llegó hasta los cuartos de final por el primer ascenso. el Rival de turno será San lorenzo de Almagro, equipo cabeza de serie.

Por su parte, River se medirá ante Ciudad Bolivar, elenco que ascendiò a primera nacional, mientras que Boca irá contra Gimnasia de Chivilvoy . Ambos equipos fueron acomodados en el cuadro para que se crucen únicamente en una hipotética final, caso similar para Independiente (juega con Atenas de rio Cuarto) y Racing que se medirá con Sa Martín de Formosa.

El cuadro final