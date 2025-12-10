La visita de L-Gante al ciclo La mañana con Moria (El Trece) venía en clima de calma hasta que una frase fuera de libreto encendió la mecha. Lo que empezó como una entrevista distendida terminó convertido en un cruce explosivo, con Moria Casán como testigo, un periodista descolocado y un estudio que temió que la tensión pasara a mayores.

El músico repasaba su conflicto judicial con Maxi El Brother, su histórico representante, cuando la situación dio un giro inesperado. L-Gante explicaba que dejó el tema en manos de la Justicia y que ahora su hermano maneja su agenda, mientras intentaba evitar polémicas con declaraciones medidas. Pero el clima cambió cuando Gustavo Méndez, panelista del programa, irrumpió con un mensaje que había recibido en vivo.

En medio del silencio del estudio, Gustavo Méndez leyó textualmente la respuesta del exrepresentante: "Él vio lo que dijiste y me dice que Payarola armó todo esto para poder trabajar con vos. Elian lo compró, no le salió bien y el otro terminó preso. Elián sigue sacando canciones, haciendo giras... nadie lo frenó. Yo desde que empezó conmigo, me quedo con el 30% sólo que antes era el 30 de nada. Yo tenía 10 años de trayectoria cuando lo tuve conmigo y hubo que trabajar mucho".

El comentario cayó como un baldazo helado en la entrevista: el músico, visiblemente incómodo, intentó responder con corrección: "Me parece perfecto que se pueda expresar. Esas son sus palabras. Mi equipo, mi banda y mi gente es siempre la misma. Ahora me administra todo mi hermano, él tiene su trayectoria y su pensamiento".

Parecía que la situación quedaría ahí. Sin embargo, con el correr de los minutos, el malestar acumulado explotó. A pesar de que la producción ya había pasado a otro tema, L-Gante volvió sobre el cruce y apuntó directo al panelista, dejando al estudio sin aire: "¿Sabés qué? Si me pongo a leer los mensajes que me llegan para decirme que sos un boludo, no termino más. Te tienen que corregir un poquito. Hay un abogado que se encarga de esto. Vos tenés tu forma de hacer las cosas pero yo siento que sos un boludo".

La tensión escaló rápido. Méndez quiso mostrarle la prueba de los mensajes para que entendiera que no los inventaba, pero el cantante lo frenó de inmediato. "Está todo bien. Si hacer esta boludez, si te suma ok. No me molesta lo que él dice sino que vos te aprovechás, te abusás de un momento. Cuando vamos al corte me decís que me querés y después me querés exponer", disparó Elián Valenzuela sin perder la calma, aunque con un tono que dejaba claro su hartazgo.

La situación alcanzó su punto máximo cuando el artista remató con una frase que heló al panel: "A partir de este momento vos sos un logi (gil)". En ese instante, Moria Casán intervino para evitar que el cruce se desbordara. "No quiero defender a nadie pero siento que Méndez no lo hizo para hacerte sentir mal", expresó la diva, tratando de contener a las dos partes y cerrar el tema.

Lo que debía ser una entrevista más terminó como uno de los momentos más picantes del programa, con un cruce frontal, acusaciones cruzadas y un clima que dejó a todos atentos a los próximos capítulos de esta interna que recién empieza.