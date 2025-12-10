Este miércoles 10 de diciembre, pasadas las 11, personal de la División Operativa D.C.G, demoró a un hombre en la intersección de calles Lainez y 12 de Septiembre, en jurisdicción de la Comisaría Primera.

El mismo fue demorado tras comprobar que registraba múltiples pedidos de captura vigentes.

Durante tareas de patrullaje preventivo, los efectivos identificaron a un joven mayor de edad. Al verificar sus datos a través de la División Centro de Análisis Estratégico, se confirmó que el individuo poseía cinco pedidos de captura activos. Todos estaban relacionados con causas judiciales por hechos de robo y rebeldía procesal.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de personal de Comisaría Primera para su traslado y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

El demorado quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía.