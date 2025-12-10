Con un alegato centrado en el sentido social y jurídico de la sanción penal aplicada a adolescentes, el fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín pidió 6 y 9 años de prisión para los dos jóvenes declarados responsables por el homicidio del periodista Juan Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024 en una vivienda del barrio La Sirena de la ciudad de Neuquén.

Fue durante la última audiencia del juicio de determinación de la pena, etapa que inició el 26 de noviembre y concluyó hoy en la Ciudad Judicial. Allí, Martín expuso ante el juez Dardo Bordón por qué —desde la perspectiva de responsabilidad y proporcionalidad— las condenas solicitadas son necesarias.

“Son penas justas, proporcionales y merecidas”, dijo el fiscal quien explicó que su pedido de penas responde al rol que tuvo cada adolescente en el hecho: 6 años para quien sujetó a la víctima y 9 para quien la apuñaló, provocando la muerte de Caliani. Ambos están declarados responsables como coautores de homicidio en ocasión de robo.

Martín enfatizó que las penas requeridas “son justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”. Y agregó que imponer una pena efectiva “es una resolución pacífica de un conflicto violento e irreparable”, en referencia al impacto del crimen en la comunidad.

Responsabilidad y mensaje social

Uno de los ejes principales de su exposición fue la función que cumple la respuesta penal en el caso de adolescentes que hoy ya son mayores. “La sanción impuesta a un adolescente en respuesta a su delito lo reconoce como un sujeto responsable”, dijo Martín. Y continuó: “Le expresa ante la comunidad una reprobación de su conducta y una expectativa de que comprenda el valor de los derechos de terceros y de que no vuelva a perpetrar delitos”.

El fiscal sostuvo que la pena no solo debe reparar en términos simbólicos, sino también proteger a la sociedad y contribuir a que los involucrados no reincidan.

Un juicio con 60 testimonios y sentencia en camino

Durante las diez jornadas del juicio declararon alrededor de 60 testigos, entre profesionales de equipos interdisciplinarios, policías, directivos escolares, periodistas y familiares de la víctima. Por tratarse de un proceso que involucra adolescentes, la difusión de los detalles estuvo restringida por la Ley provincial 2302 y la Ley nacional 20056.

El abogado querellante, Federico Egea, pidió penas aún más altas: 9 y 12 años, también diferenciando los roles.

El juez Bordón anunció que la sentencia será dada a conocer en los próximos días, con 19 de diciembre como fecha límite.

El caso Caliani, uno de los hechos más conmocionantes del último año en Neuquén, ingresó ahora en su tramo final: la definición de cuántos años deberán cumplir quienes fueron hallados responsables de su muerte.