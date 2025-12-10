El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa cumple hoy dos años de gestión y ya proyecta la segunda etapa de su administración al frente de la Provincia. Un repaso por cómo fue el camino del “hijo rebelde” del Movimiento Popular Neuquino (MPN), del cual se emancipó en el 2023 para presentarse en las elecciones de abril con el Frente Neuquinizate y logró relegarlo del poder tras 61 años de mandatos ininterrumpidos del histórico partido.



Como fue mencionado anteriormente, Rolando Figueroa fue electo gobernador provincial en abril del 2023 por el partido Comunidad, relegando al candidato del MPN, Marcos Koopmann al segundo lugar y generando una profunda crisis que parece no tener fondo en las entrañas del espacio identificado con los colores azul y blanco, que selló en ese momento la ruptura de su hegemonía en el territorio desde su fundación en 1961.



El concepto de “hijo rebelde” del MPN para con la figura de Figueroa tiene un motivo simple: formó parte de gobiernos empenistas. Fue vicegobernador entre 2015 y 2019 (gestión de Omar Gutiérrez), subsecretario de Juventud en 2002 (gestión de Jorge Sobisch), diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, entre otros cargos.



Su decisión de conformar su propio partido (Comunidad) lo posicionó como una figura central de la política neuquina, que se potenció con su victoria en las elecciones gubernamentales pasadas.



Lineamientos de Figueroa 2024/2025

En los primeros dos años de su gestión, que comenzó un día como hoy pero del 2023, Rolando Figueroa se puso como principal objetivo realizar un reordenamiento de los recursos del Estado para redistribuir los mismos en las áreas prioritarias.



Las áreas que son prioritarias bajo la administración del mandatario patagónico son educación, salud, seguridad y obras de infraestructura para combatir el déficit de US$4.000 millones que, según explicaron desde el Ejecutivo, dejó la gestión anterior de Omar Gutiérrez.



En ese sentido, en la primera mitad de la gestión de Figueroa se potenció el desarrollo de obras en el interior de la Provincia, lo cual se hizo en el marco del Plan de Regionalización que divide al territorio en siete regiones para atender las demandas puntuales de cada una de ellas.



Heterogeneidad en su Gabinete

Con respecto a su Gabinete, Figueroa demostró en estos dos años que no elige a quienes lo acompañarán por la bandera política que tengan, sino por su capacidad.



Sobre esa línea, el Gabinete provincial -que fue mutando a través de los meses- tuvo desde peronistas hasta libertarios, pasando por figuras del PRO, del radicalismo y de otros espacios políticos.



A la hora de designar miembros de su equipo de trabajo, Figueroa sí solicita que, más allá de la capacidad y la formación profesional que pueda tener cada funcionario, tenga un profundo amor por Neuquén para que así logre defender los intereses de la Provincia desde el lugar que le toque.



Vínculo con Javier Milei

La relación con el Gobierno nacional, clave para cualquier administración provincial, se dio en general en buenos términos entre Rolando Figueroa y el presidente Javier Milei, quien ha visitado la región en algunas oportunidades.



Por su parte, Figueroa tuvo muchas reuniones con autoridades del Ejecutivo nacional, llevando adelante reclamos fundamentales de la Provincia como por ejemplo la discusión de un nuevo esquema de coparticipación, entre otros puntos.



Las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, donde Figueroa consiguió meter una representante en el Senado (Julieta Corroza) y una en Diputados (Karina Maureira), resultaron muy positivas para La Neuquinidad ya que, a partir de hoy, dos mujeres llevarán adelante en el marco del Congreso nacional los reclamos que tenga el Ejecutivo.



Relación con los gremios estatales

Un aspecto que en el comienzo de la vigente administración provincial generó ciertas dificultades fue la relación con los gremios estatales, principalmente con ATEN.



Sin embargo, con el paso del tiempo, las asperezas se fueron limando al punto de que, para la pauta salarial 2026, el Gobierno neuquino llegó un acuerdo con ATE, UPCN Y UNAVP, a falta de que se alcance el convenio con ATEN.



La gestión que viene

Rolando Figueroa ya dejó atrás el 2024 y 2025 y proyecta la segunda etapa de su gestión: 2026/2027. De hecho, hoy mantuvo una reunión con todo su Gabinete renovado (los cambios se concretaron la semana pasada) para planificar cómo se trabajará en cada una de las áreas de Gobierno de cara al año entrante.



Con manos en las dos cámaras que componen el Congreso de la Nación, respaldo de la mayoría de los bloques en la Legislatura, acuerdo con la mayoría de los sindicatos, buena predisposición de las empresas para invertir en Vaca Muerta y una relación de cordialidad con Javier Milei, podría decirse que el 2026 para Figueroa será auspicioso.

