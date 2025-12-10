Un episodio de alto riesgo se registró en Villa La Angostura cuando una mujer que circulaba por el Boulevard Nahuel Huapi, casi frente al Hospital Dr. Oscar Arraiz, se vio obligada a frenar bruscamente para evitar atropellar a un hombre que yacía dormido en plena calle. El hombre, completamente inconsciente y bajo los efectos del alcohol, había quedado tirado sobre el pavimento sin percatarse del peligro inminente.

La conductora, visiblemente alarmada, descendió rápidamente de su vehículo para asistir al individuo y evitar lo que podría haber sido una tragedia. “Pudo haber sido una tragedia. Si alguien venía rápido o distraído, lo pasaba por arriba”, comentó la mujer, en sus redes sociales.

La mujer despertó al sujeto, quien se mostró desorientado, pero pudo pararse y retirarse a un lugar seguro. El hombre, mayor de edad, no había tomado dimensión del lugar en el que estaba durmiendo. Tras el aviso de la vecina, se retiró de la calle.

El situación pudo haber terminado en una tragedia, si la conductora no se hubiese percatado de la persona que dormía en la calle.

