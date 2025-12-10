River Plate está próximo a concretar su primer refuerzo de cara al mercado de pases 2026. El mediocampista Fausto Vera, actualmente en Atlético Mineiro, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del club de Núñez.

Marcelo Gallardo busca reforzar el plantel antes del inicio de la pretemporada, y Vera aparece como una incorporación clave. El volante no está contemplado en los planes del entrenador Jorge Sampaoli para la próxima temporada, lo que facilita su salida.

El Millonario ya inició las gestiones para sumar al futbolista y las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada. Según el periodista César Luis Merlo, la oferta presentada por River es un préstamo por un año con cargo y opción de compra a favor del club argentino.

Por su parte, Atlético Mineiro pretende recuperar gran parte de los 5 millones de dólares que invirtió en Vera a mediados de 2024. Por ello, la opción de compra y el cargo inicial podrían acercarse a esa cifra, adaptándose a los intereses de ambas partes.

En los próximos días se espera que la operación llegue a su fin y Fausto Vera se convierta en la primera cara nueva en el plantel de River para el próximo año, sumándose a los preparativos para la temporada que se aproxima.