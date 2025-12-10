Se confirmó lo que se venía cocinando desde hace días y Claudio Úbeda continuaría al mando de Boca en 2026. A pesar de la caída ante Racing que reflejó el descontento de los hinchas, el DT fue respaldado por el presidente Juan Román Riquelme y cuenta además con el apoyo de los referentes, con Leandro Paredes como el más alineado con su trabajo.

El entrenador, que se hizo cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mantuvo una reunión con Marcelo Delgado y, aunque resta la confirmación oficial, la dirigencia tendría decidido que siga al frente del plantel durante el próximo año. El contrato de Úbeda está vigente hasta junio y los principales motivos de su fueron el manejo del vestuario y la forma en que se hizo cargo tras el durísimo golpe de la muerte de Russo.

Si bien la controversia que generó la derrota ante Racing y la salida de Exequiel Zeballos en aquel partido del Torneo Clausura, hubo una charla de Úbeda con Paredes por la reacción del volante que la transmisión mostró después de ese cambio y otra con Ander Herrera, otro de los referentes del plantel, en donde salió fortalecido con respecto a la mirada del grupo de jugadores. Eso sí, desde la CD evalúan sumarle un ayudante de campo, con la posible incorporación de Javier García como entrenador de arqueros y Walter Picco para fortalecer el cuerpo técnico.

Úbeda habría "sobrevivido" a la eliminación ante Racing y todo indica que sería ratificado.

En la reunión que tuvieron, Delgado fue claro con Úbeda expresándole su deseo de que continúe, aunque la decisión final sigue siendo de Riquelme. Todas las partes consultadas coinciden en que la confirmación oficial se dará en los próximos días las próximas horas. Mientras tanto, el plantel fue licenciado y los jugadores regresarán a la pretemporada el próximo 27 de diciembre, cuando el DT los reciba para comenzar a perfilar el futuro del equipo de cara a 2026 en un plantel que ya se sabe que tendrá varias salidas.