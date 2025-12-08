El 2025 fue un año muy complicado en Boca, que tras una serie de resultados adversos, matizados en el último tiempo pero sin la chance de cerrar con un título. De esta manera, el Xeneize se prepara para despedir a nueve jugadores al finalizar el año, ya que sus contratos finalizan y no serán renovados.

Entre los futbolistas que dejarán Boca el 31 de diciembre se encuentran Frank Fabra, Cristian Lema y Javier García, quienes no son tenidos en cuenta y finalizan sus contratos. Otro de los relegados es Ignacio Miramón, quien debe regresar al Lille de Francia ya que termina su préstamo y no se activó la opción de compra por parte del Xeneize. Por su parte, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson, otros marginados del plantel pero con contrato vigente, buscarían una salida mientras que Nicolás Figal y Luis Advíncula, con participación escasa, serían otros dos que apuntan a dejar el club.

En un año marcado por la eliminación temprana en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, la derrota en el Superclásico en el Monumental que derivó en la salida de Fernando Gago como entrenador, el empate inesperado con Auckland City en el Mundial de Clubes y las eliminaciones en cuartos de final del Torneo Apertura y en semis del Clausura marcaron la temporada del club de la ribera, que encarará el 2026 apuntando a realizar varias modificaciones en el plantel, que, a falta de confirmación oficial, sería encabezado por Claudio Úbeda.

Finalmente, otros dos que podrían abandonar Boca son Kevin Zenón y Brian Aguirre, habituales suplentes y con pocos minutos este semestre. El volante ex Unión, que supo tener mayor protagonismo con Gago y cuya salida a principios de 2025 no se concretó, apuntaría a ser vendido mientras que el extremo podría salir también si llega una oferta seductora a Brandsen 805.