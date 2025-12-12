Racing emprendió viaje a Santiago del Estero, sede de la final por el Torneo Clausura 2025 contra Estudiantes, con plantel completo ya que el técnico Gustavo Costas dispuso de esa medida como reconocimiento al año del equipo.

La lista de 32 futbolistas cuenta con los lesionados, aquellos que no ha llegado a jugar ni un minuto, pero que son parte del día a día en Avellaneda.

La nómina completa de los jugadores de Racing convocados por Gustavo Costas para la final.

Respecto al equipo titular, la duda que se mantiene tiene que ver con el andarivel derecho, si mantener a Facundo Mura y disponer del regreso de Gastón Martirena que cumplió la sanción.

La decisión tiene que ver con el rival, ya que, en la izquierda del ataque, Estudiantes cuenta con el colombiano Edwin Cetré, de los más veloces y desequilibrantes de la Liga Profesional.

El roquense Mura viene cumpliendo un gran certamen, ganándose incluso la posibilidad de emigrar al Inter Miami en 2026 por un muy buen contrato personal y una duración de tres años junto a Lionel Messi y toda la legión de estrellas que tiene el actual campeón de la MLS.

Vuelo demorado

La Academia tenía previsto partir desde Buenos Aires poco antes de las 19 del viernes, para esperar en la concentración la finalísima del sábado desde las 21. Su rival se adelantó y programó el chárter para la mañana y viajó sin inconvenientes.

Sin embargo, hubo demoras en el Aeroparque que trastocaron un poco los planes. En el mismo momento, pero en micro, el grueso de los hinchas de Racing subía a los colectivos ubicados en las adyacencias del Cilindro para llegar a tiempo y ubicar una de las cabeceras del Estadio Único Madre de Ciudades.