Una de las figuras fundamentales del Vélez campeón en 2024 le pone fin a su estadía: Thiago Fernández no renovará su contrato en Liniers y se marchará libre al Villarreal de España. El atacante de 21 años entró en conflicto con la dirigencia, no aceptó la extensión de contrato propuesta y se irá del Fortín con el pase en su poder para incorporarse al Submarino Amarillo.

El año de Fernández estuvo marcado por la recuperación de una grave lesión sufrida en el tramo final del campeonato pasado: el 1° de diciembre sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante la victoria de Vélez ante Sarmiento. A pesar de no jugar los encuentros finales, acompañó al equipo y celebró la vuelta olímpica en el José Amalfitani unos días después.

Previo a su grave lesión, ya existían negociaciones entre el jugador y la dirigencia del Fortín para renovar su vínculo, pero la situación se tensó y las partes no llegaron a un acuerdo. Con el alta médica en mano, volvió a haber un intento por renovar, pero ante la posibilidad de emigrar a Europa el jugador rechazó la chance de quedarse y Vélez decidió apartarlo definitivamente del plantel. Desde entonces, se entrenó por su cuenta y, si bien estuvo cerca del grupo en algunos momentos del año, no hizo declaraciones públicas sobre el conflicto.

Finalmente, hoy se confirmó lo que venía gestándose hace un tiempo: el Villarreal acordó que el extremo se incorpore a partir de 2026 con un contrato que se extenderá hasta junio de 2031. El Submarino Amarillo lo espera para comenzar a trabajar el 2 de enero, donde posiblemente lo presenten de manera oficial para dar comienzo a su trayectoria en el Viejo Continente.

De esta manera, Thiago Fernández deja Liniers luego de disputar 48 partidos, con 5 goles y brindando 6 asistencias desde su debut el 21 de abril de 2023 en un partido ante Colón. En coincidencia con el aniversario del título de la Liga Profesional 2024 obtenido por el club, el jugador publicó en sus redes sociales una imagen alusiva con la fecha "15/12/24" acompañada de emojis de copas y fotos abrazando el trofeo, pero se reiteró en el silencio sobre su marcha del club.

Alejo Sarco, el antecedente previo

No es novedad esta clase de conflictos en Vélez en los últimos tiempos y la situación que precede este conflicto con Fernández es la del goleador de la Selección Argentina Sub-20 en el pasado Mundial de la categoría. En junio del 2024, apenas tres meses después de su debut en Primera, que había sido el 30 de marzo ante Talleres, Sarco fue apartado del plantel por la negativa del futbolista y su representante de renovar su vínculo.

Sarco, de gran actuación en el Mundial Sub-20, es otro de los que se fue libre de Vélez.

En un comunicado oficial, la dirigencia encabezada por Fabián Berlanga aseguraba que había recibido “dilaciones y evasivas” por parte del jugador y su representante Hernan Berman frente a la propuesta para renovar hasta 2026. Finalmente, no hubo acuerdo entre el delantero y el Fortín, que comunicó que expresó su decepción de que "por una mera especulación económica", Sarco tomase la decisión de marcharse libre. El delantero esperó hasta fines de 2024 y este año firmó con Bayer Leverkusen, donde permanece pero no tiene muchos minutos.