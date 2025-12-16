Tras días de incertidumbre, el Gobierno Nacional confirmó que habrá asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional, los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y se publicó este lunes en el Boletín Oficial. El objetivo es facilitar los viajes y las juntadas por las fiestas de fin de año.

El decreto se fundamenta en la Ley N° 27.399, que establece el 25 de diciembre y el 1° de enero como feriados nacionales, y en el carácter social y familiar de estas celebraciones.

En cuanto a los días previos, que suelen utilizarse para preparativos y organizaciones previas, el Gobierno consideró que por esto el 24 y 31 de diciembre, sería "oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

Además de otorgar dos días de descanso seguidos, en caso de quienes no trabajan tampoco ni el feriado del 25 ni el feriado del 1, la medida también destaca el impacto positivo que tendrá en el sector turístico. Esperan que esta decisión favorezca los viajes internos y el aprovechamiento de estos días para actividades recreativas.

En cuanto a quienes son afectados por este decreto, el artículo 1° establece que el asueto será para el personal de la Administración Pública Nacional, mientras que el artículo 2° instruye a los distintos organismos a implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los servicios esenciales. El artículo 3° especifica que la medida no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

En el caso de quienes trabajan el 25 y el 1 deberán cobrar doble esos días trabajados. Para el ámbito privado la situación es distinta, ya que allí cada empleador decidirá si concede el día libre o no a sus empleados.

De acuerdo con la normativa vigente, el 24 y el 31 de diciembre son días laborables comunes, por lo que quienes trabajen recibirán un pago estándar, salvo que su empresa disponga lo contrario.