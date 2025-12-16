Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puestos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el predio. Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y personal especializado constató el deceso en el lugar.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias de la muerte y todas las hipótesis se encuentran bajo análisis. En el lugar trabaja la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dio intervención a las fuerzas federales para avanzar con las pericias.

De acuerdo con fuentes judiciales, la magistrada ordenó realizar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, en el marco de una investigación que se desarrolla con estricto hermetismo.

El hecho generó conmoción en el ámbito de la seguridad y mantiene en alerta a las autoridades, mientras se aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo se produjo el fallecimiento.