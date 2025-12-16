Una vez más, el gol de un argentino quedará perpetrado para la posteridad. Santiago Montiel se llevó el Premio Puskás de la FIFA por su golazo de chilena ante Independiente Rivadavia. El extremo de Independiente se convirtió en el tercer futbolista de nuestro país en llevarse el galardón, y el segundo consecutivo luego de que Alejandro Garnacho lo consiguiera en 2024, también con un tanto de chilena.

Este tremendo gol de Montiel tuvo lugar en los octavos de final del Torneo Apertura de este año, exactamente el 11 de mayo pasado. El ex Argentinos Juniors capturó un rebote y, desde afuera del área, ensayó un espectacular remate de chilena que dejó sin chances al arquero cipoleño Ezequiel Centurión. La ejecución, que incluyó una gran técnica mezclada con potencia en el tiro, fue rápidamente en una de las acciones más virales del año y terminó imponiéndose en la votación.

En el video de la felicitación para el jugador de Independiente se conoció durante la gala de los premios The Best e incluyó la reacción tanto de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como de Arsène Wenger, histórico entrenador del Arsenal y actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la institución. El francés fue el encargado de develar que el argentino era el ganador del Puskás, con felicitación incluida.