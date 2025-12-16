Se jugó el tercer punto de la gran final del Prefederal de básquet. Pacífico derrotó a Perfora 78-68 y se puso 2-1 arriba en la serie. Ahora las acciones se mudan a Plaza Huincul.

El decano mostró un mejor nivel en la segunda mitad, dominó las acciones, y se quedó de gran forma con el triunfo en casa, que le permite quedar a un triunfo del título, sabiendo que en caso de haber quinto juego, lo definirá en el Viejo Ramírez.

buenos pasajes de Godoy Vega en el tercer cuarto - Fotos Pablo Chagumi

La primera mitad fue pareja, con el primer cuarto favorable para el verde 14-19, cerrando la primera mitad 35-36. En el tercero, dos triples seguidos pusieron a Pacífico arriba, y desde allí tomó el control del juego, defendió mejor bajo el aro, y fue sacando diferencias en el marcador, 58-51 cerró el cuarto, y en el tercero supo estas hasta 15 arriba, liquidando las acciones con un parcial de 20-17.

Chiapella fue el goleador de la visita - Foto Pablo Chagumil

David Veliz el goleador del local junto a Lucas Romera con 14. Luca Chiapella con 17 el destacado en la visita.

Ahora la serie se traslada al “Piti” Claris, estadio de Perfora en Plaza Huincul, donde se jugará el cuarto punto de la serie el viernes 21hs, sin público producto de la sanción por los incidentes en el juego 2.