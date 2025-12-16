La doctora Liliana Calanni, médica infectóloga, se expresó con preocupación sobre la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacuna, en una entrevista brindada al programa La Mañana es de la Primera por AM550. La profesional hizo un llamado a la comunidad para que tome conciencia sobre la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, tanto en niños como en adultos, destacando que las bajas tasas de inmunización son una de las principales causas de este resurgimiento.

El próximo 19 de diciembre, de 18 a 22, se llevará a cabo el evento "La noche de las vacunas", una iniciativa destinada a actualizar los esquemas de vacunación de la comunidad. "Nos preocupa a todos los del sector de salud, y también le tiene que preocupar a la comunidad. No hablamos de casos específicos, ya que eso está en investigación, sino de la situación general que atraviesa el sistema de salud en este momento", señaló Calanni.

La médica destacó que no solo enfermedades como el sarampión y la tos convulsa (coqueluche) están reapareciendo, sino varias otras que pueden prevenirse mediante la vacunación. "Lo que más nos preocupa es que las tasas de vacunación han caído enormemente, lo que permite que estas enfermedades, que antes estaban controladas, vuelvan a surgir", comentó.

Uno de los puntos críticos mencionados por la infectóloga fue el sarampión, una enfermedad que, a pesar de estar prácticamente erradicada en muchas regiones, comenzó a reaparecer. "Es importante que los niños y adultos tengan sus esquemas al día. Las vacunas son un bien comunitario; no solo protegen al individuo, sino también a su familia, a la escuela y a la comunidad en general", explicó.

La doctora aclaró que todos aquellos nacidos después de 1965 deben tener acreditadas dos dosis de la vacuna contra el sarampión, ya sea a través de la triple viral (sarampión, rubéola y paperas) o la doble viral (sarampión y rubéola). "Es fundamental revisar los carnés de vacunación, porque uno de los factores más importantes que contribuyen al resurgimiento de estas enfermedades es la baja cobertura vacunal", enfatizó.

La tos convulsa: una amenaza para los más vulnerables

Otro tema relevante que tocó la infectóloga fue la tos convulsa (coqueluche), una enfermedad especialmente grave en niños menores de un año. "La coqueluche es muy grave en los menores de seis meses, y tenemos una estrategia clave para prevenirla. A partir de las 20 semanas de embarazo, las madres deben recibir la vacuna triple bacteriana (difteria, tétanos y coqueluche), lo que permite transferir anticuerpos al bebé", explicó Calanni.

Además, destacó que todos los trabajadores de salud que atienden a niños menores de un año deben recibir la vacuna cada cinco años, ya que los anticuerpos disminuyen con el tiempo. "Es una enfermedad prevenible, pero no solo los niños deben vacunarse. Los adultos también somos reservorios de la enfermedad, por lo que es crucial que todos reciban sus dosis", agregó.

Vacunación sin receta médica

Calanni subrayó la importancia del trabajo realizado por los vacunadores, quienes están completamente entrenados para actualizar los esquemas de vacunación de acuerdo con lo que corresponda a cada edad, sin la necesidad de una receta médica. "No importa si no tienes el registro actualizado. Nuestros vacunadores tienen la autoridad para aplicar las vacunas necesarias y garantizar que todos estén protegidos", dijo la doctora.

"Los vacunadores están muy capacitados, y si no encuentran el registro de la persona, actualizarán el esquema con un refuerzo o el esquema completo, dependiendo de la edad", agregó. Además, señaló que a partir de enero de 2026, se implementará un cambio en la estrategia de vacunación contra el sarampión, adelantando algunas dosis en los niños.

Concientización y responsabilidad comunitaria

Finalmente, la infectóloga hizo un llamado a la responsabilidad de la comunidad en la lucha contra la reemergencia de enfermedades prevenibles por vacuna. "Es fundamental que como sociedad asumamos el compromiso de mantener al día nuestros esquemas de vacunación. Las vacunas no solo nos protegen a nosotros, sino que protegen a la comunidad en su conjunto", concluyó.

El evento "La noche de las vacunas" del 19 de diciembre se presenta como una oportunidad clave para que los vecinos actualicen sus esquemas de vacunación y eviten la propagación de enfermedades que, con la inmunización adecuada, podrían prevenirse por completo.