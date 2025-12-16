Un robo de madrugada que terminó en muerte

La madrugada del domingo dejó una escena extrema en el oeste de la ciudad de Neuquén. Un joven murió dentro de un depósito luego de haber ingresado a robar. Su cuerpo fue encontrado sin vida, con un disparo de arma de fuego por la espalda, en medio de la mercadería.

El hecho ocurrió entre las 3:50 y las 4 de la mañana, cuando la Policía recibió un aviso por un robo en proceso en una distribuidora cerca de la calle Casimiro Gómez, en el barrio Belén.

El cuerpo, el disparo y la escena del depósito

Cuando los efectivos ingresaron al predio junto al propietario, encontraron al hombre tendido en el lugar, entre los pallets de bebidas que acopian en este predio. Ya no tenía signos vitales. El examen preliminar confirmó una herida de arma de fuego en la región intercostal izquierda, compatible con un disparo efectuado desde atrás.

La escena fue preservada de inmediato y se activó el protocolo de Criminalística para recolectar pruebas y comenzar a reconstruir qué ocurrió dentro del depósito.

Quién era el ladrón que murió en el lugar

Con el avance de la investigación se confirmó oficialmente la identidad del fallecido. Se trataba de Exequiel Santiago Flores, de 29 años, oriundo de Neuquén capital.

Según información policial, el joven contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad, entre ellos hurto y robo con escalamiento. Su nombre ya había aparecido en otras causas vinculadas a hechos delictivos.

La mochila, el botín y la hipótesis del robo

Dentro del predio, los peritos secuestraron una mochila que pertenecería a Flores. En su interior había botellas de bebidas alcohólicas, un elemento que refuerza la hipótesis de que el robo estaba en pleno desarrollo y que ese era el botín que intentaba llevarse.

Para los investigadores, el disparo se produjo cuando el joven fue sorprendido dentro del depósito.

Dos detenidos y una causa que avanza

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. En el marco de la investigación, hay dos personas detenidas. Una de ellas sería empleado del lugar y fue demorada pocas horas después del hallazgo del cuerpo. La segunda se presentó de manera voluntaria en la Comisaría 18, acompañado por su abogado.

Ambos permanecen a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

Autopsia, cámaras y el arma que no aparece

La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia para confirmar oficialmente la causa de la muerte y avanzar en la calificación legal del hecho. También se analizan cámaras de seguridad y testimonios clave.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar cómo se produjo el disparo y dónde se encuentra el arma utilizada, que hasta el momento no fue hallada.