¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 16 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN LA MADRUGADA

Un bombero falleció y tres quedaron heridos tras ser atropellados mientras combatían un incendio en Morón

El hecho ocurrió en una zona oscura y sin mantenimiento de El Palomar. El conductor del auto dio negativo en alcoholemia y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

 

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en radio y medios digitales. Inició su carrera en 2001 como productor en radio AM y desde entonces desarrolló un recorrido ininterrumpido en AM y FM, desempeñándose en diversos formatos y géneros.
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 13:23
PUBLICIDAD

Una tragedia sacudió a los bomberos voluntarios durante la noche del lunes en el partido de Morón, cuando cuatro servidores públicos fueron atropellados mientras combatían un incendio de pastizales. Como consecuencia del impacto, uno de ellos falleció y los otros tres permanecen internados con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de avenida Márquez (ex Ruta 4) y Combate de Pavón, en la localidad de El Palomar, una zona conocida por la falta de iluminación y el abandono, donde confluyen los distritos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero.

La víctima fatal fue Matías Di Paolo, de 33 años, integrante del cuartel de Ciudadela, quien había llegado al lugar a bordo de un autobomba de Tres de Febrero. El bombero fue embestido por un Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 54 años, domiciliado en Loma Hermosa, y quedó aplastado contra la parte trasera del vehículo de emergencia. Di Paolo fue trasladado de urgencia al hospital Bocalandro, donde falleció una hora después a raíz de las graves lesiones sufridas.

Los otros tres bomberos heridos fueron identificados como Micaela Kipildor (24), Milagros Barrionuevo (30) y Matías Henrich (19), quienes permanecen hospitalizados. Un rápido operativo de ambulancias permitió su traslado a distintos centros de salud.

Según las primeras pericias, el test de alcoholemia al conductor dio negativo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 7 de Morón, que caratuló la causa como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se intenta reconstruir la mecánica del siniestro.

Desde la Municipalidad de Tres de Febrero expresaron su profundo pesar por la muerte del bombero y reclamaron una intervención urgente en la zona, señalando el abandono, la falta de iluminación, los pastizales altos y la acumulación de basura y vehículos quemados. “Es un hecho evitable si el camino estuviera en condiciones”, remarcaron, y exigieron que el sector deje de ser una “zona olvidada” para evitar nuevas tragedias.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD