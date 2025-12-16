Una tragedia sacudió a los bomberos voluntarios durante la noche del lunes en el partido de Morón, cuando cuatro servidores públicos fueron atropellados mientras combatían un incendio de pastizales. Como consecuencia del impacto, uno de ellos falleció y los otros tres permanecen internados con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de avenida Márquez (ex Ruta 4) y Combate de Pavón, en la localidad de El Palomar, una zona conocida por la falta de iluminación y el abandono, donde confluyen los distritos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero.

La víctima fatal fue Matías Di Paolo, de 33 años, integrante del cuartel de Ciudadela, quien había llegado al lugar a bordo de un autobomba de Tres de Febrero. El bombero fue embestido por un Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 54 años, domiciliado en Loma Hermosa, y quedó aplastado contra la parte trasera del vehículo de emergencia. Di Paolo fue trasladado de urgencia al hospital Bocalandro, donde falleció una hora después a raíz de las graves lesiones sufridas.

Los otros tres bomberos heridos fueron identificados como Micaela Kipildor (24), Milagros Barrionuevo (30) y Matías Henrich (19), quienes permanecen hospitalizados. Un rápido operativo de ambulancias permitió su traslado a distintos centros de salud.

Según las primeras pericias, el test de alcoholemia al conductor dio negativo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 7 de Morón, que caratuló la causa como homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se intenta reconstruir la mecánica del siniestro.

Desde la Municipalidad de Tres de Febrero expresaron su profundo pesar por la muerte del bombero y reclamaron una intervención urgente en la zona, señalando el abandono, la falta de iluminación, los pastizales altos y la acumulación de basura y vehículos quemados. “Es un hecho evitable si el camino estuviera en condiciones”, remarcaron, y exigieron que el sector deje de ser una “zona olvidada” para evitar nuevas tragedias.