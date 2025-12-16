Una señal de alarma que nadie puede ignorar

La circulación de droga adulterada en Neuquén capital dejó de ser una sospecha para convertirse en una amenaza concreta. En los últimos cinco días se registraron dos muertes vinculadas al consumo de cocaína y una tercera persona permanece internada en estado crítico, con síntomas que no coinciden con los habituales de esta sustancia.

El escenario generó conmoción, angustia y un fuerte malestar social por el impacto directo que el narcotráfico vuelve a tener sobre la salud y la vida de las personas.

Síntomas atípicos y una sustancia bajo investigación

Los casos encendieron las alertas del sistema sanitario debido a la aparición de síntomas no habituales en consumidores de cocaína. Esa particularidad llevó a sospechar que la droga estaría adulterada con otras sustancias de alto riesgo.

Ante este cuadro, se activaron investigaciones interinstitucionales para determinar el origen y la composición de la cocaína que estaría circulando en la ciudad y zonas cercanas.

El aviso que busca evitar más muertes

Frente a la gravedad de los hechos, el sistema público de salud emitió un pedido de extrema precaución y solicitó evitar el consumo ante la posibilidad de que continúe en circulación una partida peligrosa.

Además, se pidió de manera expresa que cualquier persona que haya consumido cocaína y presente síntomas inusuales concurra de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. La rapidez en la atención puede ser decisiva.

Una red que mata y no discrimina

El caso volvió a poner en evidencia el daño que provoca el narcotráfico cuando introduce sustancias adulteradas en el mercado ilegal. Detrás de cada dosis hay consecuencias que pueden ser irreversibles, incluso para consumidores ocasionales.

Las dos muertes confirmadas y el paciente internado en terapia intensiva exponen una cadena de irresponsabilidad criminal que termina con vidas truncadas y familias atravesadas por el dolor.

Alerta nacional y seguimiento permanente

La situación ya fue informada al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre nuevas sustancias psicoactivas, un paso clave para ampliar el monitoreo y prevenir nuevos casos en la región.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer cómo llegó esta droga a Neuquén y si existen otros puntos de distribución activos.

Dónde pedir ayuda y atención inmediata

En la provincia existen dispositivos de asistencia para personas con consumos problemáticos. Cualquier guardia hospitalaria, centro de salud o unidad de salud mental puede brindar atención médica y acompañamiento profesional de forma confidencial.

También están disponibles líneas de contacto para orientación y asistencia:

299 535 8191 – Salud Mental te escucha

Línea 141 de Sedronar

La advertencia es clara y urgente: la presencia de cocaína adulterada representa un riesgo extremo y puede ser letal. La información, la prevención y la atención temprana se vuelven claves para evitar que la tragedia siga creciendo.