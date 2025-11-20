El Mundial 2026 ya tiene a 42 de las 48 selecciones clasificadas, entre ellas la Selección Argentina, pero aún faltan seis participantes, que llegarán a través de un Repechaje europeo y otro intercontinental, a jugarse en el mes de marzo. En Zúrich, se llevó a cabo el sorteo de ambos, donde se definieron los enfrentamientos que otorgarán los últimos pasajes para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

Bolivia sueña con volver al Mundial

En el Repechaje Intercontinental, la Verde se enfrentará a Surinam en una de las semifinales para luego medirse con Irak en la final del repechaje, buscando asegurar uno de los dos boletos que entrega esta repesca y retornar a una Copa del Mundo luego de 32 años. Del otro lado, Nueva Caledonia jugará contra Jamaica, y el ganador de esa llave enfrentará a la República Democrática del Congo, que espera para definir la otra plaza intercontinental.

Karambeu mostrando a Surinam, rival de Bolivia en el Repechaje Intercontinental. (Foto: Reuters)

En Europa, el sorteo también determinó los cruces para las selecciones que buscarán clasificar a través del repechaje. Italia se medirá con Irlanda del Norte y el ganador jugará contra el vencedor del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina, de estos cuatro saldrá el ganador de la Ruta A, primera de las cuatro plazas para la Copa del Mundo. En la Ruta B, Ucrania enfrentará a Suecia y Polonia se mide con Albania. La Ruta C tendrá a Turquía contra Rumania y a Eslovaquia frente a Kosovo, mientras que la Ruta D presenta a Dinamarca contra Macedonia del Norte y República Checa ante Irlanda.

El formato de repechaje es de semifinal y final, a partido único. Las semis serán en cancha de los mejor ubicados (Italia, Ucrania, Gales, Polonia, Turquía, Eslovaquia, Dinamarca y República Checa), mientras que las finales tendrán como local a los peores ubicados en el ranking FIFA. Las cuatro selecciones vencedoras obtendrán su lugar en el Mundial 2026.

Así quedaron todos los repechajes

Repechaje Intercontinental

Bolivia - Surinam, el ganador jugará la final con Irak

Jamaica - Nueva Caledonia, el vencedor jugará la final con RD Congo.

Repechaje Europa

Ruta A - Italia - Irlanda del Norte y Gales - Bosnia Herzegovina.

Ruta B - Ucrania - Suecia y Polonia - Albania.

Ruta C - Turquía - Rumania y Eslovaquia - Kosovo.

Ruta D - Dinamarca - Macedonia del Norte y República Checa - Irlanda.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con un total de 104 partidos en tres países sede. Esta ampliación a 48 equipos supone un cambio significativo en la estructura del torneo, que se dividirá en 12 zonas en lugar de los tradicionales 8 grupos.