Dentro del arbitraje argentino, Darío Herrera supo ganar un gran espacio entre los principales y referentes en los últimos años. En neuquino, nacido en Andacollo, dirigió una final de Copa Libertadores casi sin fisuras, “hubo mucho tiempo de preparación físico y psíquico para poder estar bien metidos”.

Un paso más dentro del arbitraje internacional para Herrera, quien está en la nómina de árbitros argentinos que pueden ir al Mundial de 2026. La final entre el Flamengo y Palmeiras, como así también el duelo de ida por el segundo ascenso a primera, fueron dos pruebas muy bien superadas por el neuquino, que encuentra en el apoyo y acompañamiento de la familia, un pilar fundamental en los momentos claves “estar con la familia y los seres queridos te llevan a bajar la adrenalina”

En el juego del sábado, donde Flamengo se consagró campeón de América tras superar 1-0 a Palmeiras, la actuación del juez argentino fue de alto vuelo, “Sabía el nivel del partido, hubo mucho tiempo de preparación físico y psíquico para poder estar bien metidos” Expresó a Grito Sagrado, donde además agregó que “Es sumamente importante estar concentrado y relajado dentro del partido, sabiendo que hay que dar el 100% y teniendo lectura del juego. Es todo un trabajo que lleva un tiempo para estar concentrado y más de esta manera”.

El neuquino es uno de los árbitros argentinos con grandes chances de ser mundialista

Previo a la final de Copa Libertadores, el neuquino tuvo la responsabilidad de llevar adelante la final de ida por el ascenso a primera entre Estudiantes de Rio Cuarto, y el Deportivo Madryn, juego que también hubo una destaca actuación arbitral “Pasa por el profesionalismo y el respecto, entiendo que son dos partidos diferentes pero el mismo respeto se lo merece el jugador. Mi carrera se basó siempre en respetar a todos. Obviamente que hay cosas que se tienen presente de un partido diferente al otro” subrayando que “Tenemos que entender el partido y el momento, sabiendo que el respeto va por sobre todas las cosas”.

El nacido en el norte neuquino estudió profesorado de Educación física, inició como árbitro en Lincoln (Donde estudiaba) y con el correr de los años fue escalando categorías a base de buenas actuaciones. Además de la preparación física, “también trabajo en el tema de la respiración y meditación, me ayuda mucho en estar en el momento que necesito estar. Para mí siempre lo fundamental es la familia, estar rodeado y disfrutar el día a día, siendo una persona normal. Mi señora es una persona fundamental en el acompañamiento, (Leticia, casados hace 23 años).

dirigió de buena forma la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras

Ahora se viene la recta final de cara al Mundial del 2026, donde Darío Herrera, junto a Facundo Tello y Falcón Pérez son los tres árbitros que están dentro del proceso por parte de Argentina. “Intento ser cauto pero sin esconder nada, el mundial es un sueño y lo vengo trabajando hace mucho tiempo. Queda poco para una elección pero me di cuenta que este último tiempo que las claves es disfrutar el camino y el momento, y pensar en el objetivo final, que lo tengo presente y trato de ir. El 12 de enero es el último curso en Rio de Janeiro. Si se da estaré feliz con los seres queridos, sino estaré agradecido”.

“Mi relación con Neuquén es hermosa”

Nacido y criado en el norte neuquino, el árbitro internacional siempre tiene presente su provincia “a mi Andacollo lo llevo siempre con migo, mi familia está viviendo allá, tengo muchos amigos en el norte neuquino. Viví hasta los 18 años y tuve hasta una adolescencia hermosa, luego por los estudios se fue a Lincoln “culminó.

La entrevista: